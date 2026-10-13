دبي تستقطب استثمارات عقارية وتعزز جاذبيتها للمطورين العالميين

تواصل دبي استقطاب شركات التطوير العقاري العالمية، مع توسع الاستثمارات في المشاريع السكنية على الواجهات البحرية، في ظل تنامي الطلب على الوجهات التي تجمع بين جودة الحياة والفرص الاستثمارية طويلة الأجل، وفي هذا الإطار أعلنت شركة «كاسا جراند» الهندية تعيين «جاسيرا لمقاولات البناء» مقاولاً رئيسياً لمشروع «كاسا جراند هيرمينا» في جزر دبي، وهو أول مشاريع الشركة في دولة الإمارات، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة من أعمال البناء، عقب اكتمال أعمال الأساسات، مع استهداف تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2028.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في مكتب «كاسا جراند» بدبي، بحضور مسؤولين من الشركتين.

وقال لطف الله، مدير «كاسا جراند» في دبي، إن تعيين المقاول الرئيسي يمثل محطة مهمة في مسيرة المشروع، مؤكداً أن جزر دبي تعد من الوجهات الواعدة للسكن والزيارة والاستثمار، وأن الشركة تركز على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد ومعايير الجودة المعتمدة لديها.

من جانبه، أعرب محمد كونيكال، المدير العام لشركة «جاسيرا لمقاولات البناء»، عن اعتزازه بالشراكة، مؤكداً جاهزية فريق العمل للانتقال إلى المرحلة التالية من الإنشاءات، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة ومواعيد التسليم.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية «كاسا جراند» للتوسع في السوق الإماراتية، والتي تتضمن خططاً لتطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتأسست «كاسا جراند» عام 2003، وتتخذ من مدينة تشيناي الهندية مقراً رئيسياً لها، وتعمل في عدد من المدن الهندية الكبرى، بينها بنغالورو وحيدر أباد وكويمباتور وبيون، فيما يدير مكتبها في دبي أنشطة المبيعات الدولية.

وتضم محفظة الشركة أكثر من 180 مشروعاً منجزاً وقيد التطوير، بمساحات سكنية تتجاوز 88 مليون قدم مربعة، فيما تخدم أكثر من 55 ألف عميل، مستندة إلى خبرة تزيد على 22 عاماً في تطوير المشاريع السكنية، إلى جانب توسعها في القطاعين التجاري والصناعي.