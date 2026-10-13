5.2 مليارات دولار أرباح «سيتي غروب» في الربع الثالث بنمو 38%

أعلن بنك «سيتي غروب» الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات، في نتائج تجاوزت توقعات المحللين في «وول ستريت».

وجاءت النتائج لتعكس استمرار قدرة المجموعة المصرفية الأمريكية على تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر أرباحها، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وارتفاع عوائد السندات والمخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.

وبحسب النتائج المالية التي نقلتها وكالة «رويترز»، بلغت ربحية سهم «سيتي غروب» 2.85 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.86 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.66 دولار للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. ورغم النمو السنوي القوي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 10% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تفاوت أداء الأنشطة المصرفية بين الفترات المالية.

وسجلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.35 مليار دولار، مستفيدة من نشاط المعاملات المالية للشركات.

لكن هذه الإيرادات تراجعت بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني، نتيجة تباطؤ أنشطة ترتيب إصدارات الأسهم والسندات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات التداول بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 6.11 مليارات دولار، بينما حققت أنشطة الخدمات وإدارة الثروات نمواً بنسبة 15% لكل منهما، ما ساهم في تعزيز الأداء الإجمالي للمجموعة.

وفي جانب آخر، واجهت أنشطة بطاقات الائتمان ضغوطاً متزايدة، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 8%، متأثرة بارتفاع تكاليف برامج المكافآت المخصصة للعملاء. كما بلغت مخصصات خسائر القروض نحو 1.9 مليار دولار، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه بعض شرائح المقترضين، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل والضغوط الاقتصادية. وتعكس هذه التطورات أهمية إدارة المخاطر الائتمانية بالنسبة للبنوك الأمريكية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أوضاع الأسواق.

وأعلنت «سيتي غروب» إعادة نحو 4.1 مليارات دولار إلى مساهميها خلال الربع الثالث، من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم منذ بداية العام نحو 13.3 مليار دولار، في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز العوائد للمساهمين وتحسين كفاءة رأس المال. كما سجل البنك عائداً على حقوق الملكية الملموسة بلغ 11.5% خلال الربع الثالث، بينما وصل العائد منذ بداية العام إلى 12.6%، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 11%.

وقالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن البنك يتوقع تجاوز مستهدف العائد لهذا العام، بالتزامن مع تسريع الاستثمارات اللازمة للوصول إلى عوائد تتراوح بين 11% و13% في المدى القريب، وصولاً إلى مستويات مستدامة تتراوح بين 14% و15%.

وتواصل المجموعة تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة أعمالها وتبسيط عملياتها التشغيلية، بهدف خفض التعقيدات الإدارية وتحسين الكفاءة وتعزيز الربحية. وتشمل هذه الجهود خططاً لإدراج وحدتها المصرفية المكسيكية «بانامكس» في البورصة خلال العام المقبل، ضمن استراتيجية إعادة تنظيم الأصول والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات العوائد المرتفعة.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع سهم «سيتي غروب» بنحو 0.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، رغم تجاوز الأرباح توقعات المحللين، وسط تقلبات أوسع في أسهم البنوك. وكان سهم المجموعة قد ارتفع بنحو 13% منذ بداية العام حتى إعلان النتائج، متفوقاً على أداء المؤشر الأوسع لأسهم البنوك الأمريكية.

وتأتي نتائج «سيتي غروب» ضمن موسم إعلان أرباح البنوك الأمريكية الكبرى، الذي يشمل «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو»، في وقت تراقب فيه الأسواق قدرة المؤسسات المالية على الحفاظ على نمو الأرباح رغم ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ بعض الأنشطة الاستثمارية.

وتشير النتائج إلى أن تنوع مصادر الإيرادات ساعد «سيتي غروب» على تحقيق نمو قوي في الأرباح السنوية، فيما تبقى جودة الائتمان وتكاليف التشغيل واتجاه أسعار الفائدة من أبرز العوامل التي ستحدد أداء البنك خلال الربع الأخير من عام 2026.