15.3 مليار دولار أرباح «جيه بي مورجان» في الربع الثالث بنمو 6 %

أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 15.305 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ورغم نمو الأرباح، جاءت النتائج دون توقعات المحللين الذين رجحوا وصول ربحية السهم إلى 5.93 دولارات، بحسب «فاكت ست»، فيما تأثرت النتائج بخسائر استثمارية في الأوراق المالية بلغت 658 مليون دولار.

وحافظ البنك على صدارة ترتيب المؤسسات الأكثر تحقيقاً لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية وفقاً لبيانات «ديالوجيك».

وقد واصلت هذه الوحدة تحقيق أداء قوي رغم تباطؤ إبرام الصفقات، في ظل مواجهة الشركات لحالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد المخاوف من احتمال فقدان الزخم في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.