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اقتصاد

«جولدمان ساكس» يسجل إيرادات وأرباح فصلية تفوق التوقعات

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وكالات
جولدمان ساكس
جولدمان ساكس

سجل بنك «جولدمان ساكس» إيرادات وأرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثالث من 2026، بدعم من ارتفاع إيرادات تداول الأسهم ونمو أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 72% على أساس سنوي إلى 6.44 مليار دولار خلال الربع الثالث، مستفيدة من تقلبات الأسواق بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 1% إلى 3.47 مليار دولار، فيما زادت إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 21%.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، «ديفيد سولومون»، في بيان نتائج الأعمال، إن البنك لا يزال في وضع قوي لمواصلة تقديم الخدمات لعملائه، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.