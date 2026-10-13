«تينسنت» تطرح سندات بـ 5 مليارات دولار لتمويل إنفاقها الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة «تينسنت هولدينغز» تسويق سندات مقومة بالدولار واليوان الخارجي، في طرح قد يجمع نحو 5 مليارات دولار لدعم استثماراتها المتصاعدة في الذكاء الاصطناعي. وحددت عملاقة التكنولوجيا والألعاب الصينية السعر الاسترشادي الأولي لسنداتها الدولارية المقترحة لأجل 10 سنوات و20 عاماً عند نحو 115 و140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة على التوالي، بحسب شخص مطلع على الأمر. وتسوّق الشركة أيضاً سندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً مقومة باليوان الخارجي، بسعر استرشادي عند نحو 2.9 % و3.5 %، وفقاً للشخص نفسه.

يأتي طرح السندات ضمن موجة أوسع من جمع الأموال تقودها شركات التكنولوجيا العالمية الساعية إلى الحصول على رأس مال لمشروعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي فقط، جمعت «سوفت بنك غروب»ـ ما يعادل 11.1 مليار دولار في واحد من أكبر طروحات سندات الشركات عالية المخاطر على الإطلاق، في مسعى لتمويل طموحاتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. لكن الطرح يأتي أيضاً في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن ما إذا كان الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وتطوير النماذج سيحقق عوائد كافية.

وستُخصَّص عائدات طرح «تينسنت» للأغراض العامة للشركة، مثل الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، على أن يُوجَّه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى شراء الرقائق، بحسب ما قاله أشخاص آخرون مطلعون على الأمر يوم الاثنين.

وسيمثل هذا الطرح ثاني بيع لسندات خارجية تنفذه «تينسنت» هذا العام، وأكبر طرح لها من السندات الخارجية منذ 2020. ففي يونيو، جمعت الشركة ما يقارب 4.7 مليار دولار من خلال بيع سندات طويلة الأجل مقومة بالدولار واليوان الخارجي. وخُصّصت الأموال التي جُمعت من طرح يونيو لإعادة تمويل الديون والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي.