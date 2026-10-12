سينارتشي للاستشارات تُنشئ مركزها الأفريقي في نيروبي

أعلنت سينارتشي للاستشارات، وهي شركة استشارات إدارية وتقنية مقرها دبي، إطلاق مركزها الأفريقي في نيروبي، لتتخذ منه قاعدة دائمة لعملها مع الحكومات ومؤسسات التنمية ومؤسسات الخدمات المالية ومنشآت الأعمال في مختلف أنحاء القارة.

يأتي هذا التوسع بعد 4 سنوات من العمل المتواصل في أفريقيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول المؤسسي والرقمي وبرامج التنمية الموجَّهة نحو تحقيق الأثر المنشود، وقد دعم فريق سينارتشي مهام متنوعة على مستوى عموم أفريقيا وعلى مستوى البلدان، شملت الاستراتيجية والتكنولوجيا والتصميم المؤسسي والبحوث والضمان المستقل للبرامج، إلى جانب مبادرات متعددة البلدان تستهدف توظيف الشباب وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية.

وفي ظل المشهد الاستشاري الأفريقي سريع التطور، سيهيّئ مركز نيروبي لسينارتشي سبل العمل على نحو أوثق مع العملاء في معالجة أولويات الذكاء الاصطناعي والأولويات المؤسسية.

وقال رامكى جايارامان، الشريك الإداري في سينارتشي للاستشارات: ظلّت أفريقيا جزءًا من حياتي المهنية لعقود، وقد أكد العمل الذي أنجزناه في أنحاء القارة خلال السنوات الأربع الماضية مدى السرعة التي تتغير بها أجندة العمل الاستشاري. فالمؤسسات لم تعد تسأل عمّا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله فحسب، بل تسأل أين يمكنه أن يُحدث أثرًا ملموسًا، وكيف ينبغي تبنّيه بمسؤولية، وكيف يمكن التحقق من النتائج. وبعد سنوات عدة من العمل الميداني المتواصل، كان إنشاء قاعدة دائمة في نيروبي الخطوة الطبيعية التالية.

صُمّم نموذج سينارتشي في أفريقيا عن قصد حول الخبرة المتخصصة ومشاركة كبار الخبراء. وتعمل فرق استشارية ذات خبرة جنبًا إلى جنب مع ممارسين محليين وباحثين وشركاء متخصصين في كل مشروع، ويشارك كبار المهنيين فيه منذ مراحل التحديد الأولى وحتى دعم التنفيذ.

وستركّز سينارتشي من نيروبي على خمسة مجالات رئيسة يتزايد الطلب عليها:

▪ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات: دعم الحكومات ومؤسسات التنمية والبرامج الموجَّهة نحو تحقيق الأثر المنشود في الانتقال من مرحلة التجريب إلى تبنٍّ قابل للتوسع وتحكمه حوكمة مسؤولة.

▪ التحول الوطني والمؤسسي: تقديم تقييمات الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات القطاعية، والنماذج التشغيلية المؤسسية، وخرائط طريق التحول.

▪ استراتيجية البرامج الموجهة نحو تحقيق الأثر وتنفيذها وضمان تحقيق النتائج والأثر: دعم تصميم البرامج متعددة البلدان وحوكمتها وتنفيذها في مجالات توظيف الشباب وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، مع أطر للمتابعة والتقييم، وضمان جودة مستقل، ونظم لإعداد التقارير، وتهيئة الشركاء.

▪ البنية التحتية الرقمية العامة: دعم تقييمات الجاهزية والاستراتيجية وضمان البرامج ومراجعة ما بعد التنفيذ للنظم الرقمية على المستويين الوطني والقطاعي.

▪ الاستراتيجية والتحول الرقمي ورأس المال البشري: مساعدة منشآت الأعمال والشركات العائلية في اجتياز مراحل النمو والتغيّر التقني والانتقال التنظيمي.

وتستعين أعمال سينارتشي المكثفة بحثيًا والمتعددة الأسواق بمنهجية أريا للبحث والتحليل بمساندة الذكاء الاصطناعي، وهي تتيح جمع كميات كبيرة من الأدلة وتقييمها وتوليفها على نحو منهجي. وإلى جانب العمل مع العملاء، تسهم سينارتشي في أجندة أفريقيا المتطورة لسياسات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات من خلال مجموعات عمل تقنية ومنتديات للممارسين.

وتُعدّ نيروبي مركز سينارتشي في أفريقيا، ويقع في مركز التجارة العالمية في ويستلاندز. وسيكون هذا المركز قاعدة أعمال الشركة في أنحاء القارة. ويبني المركز على أعمال سينارتشي القائمة في أسواق أفريقية عدة، ويعزز، عبر شبكتها من الممارسين والشركاء المتخصصين، قدرتها على دعم المهام في مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف رامكى جايارامان: لا ننظر إلى أفريقيا بوصفها سوقًا واحدة، ولا نعتقد أن نماذج الاستشارات التي طُوّرت في أماكن أخرى يمكن ببساطة نقلها من بلد إلى آخر. وليس طموحنا أن نبني أكبر شركة استشارية في أفريقيا، بل أن نبني شركة متخصصة عالية الكفاءة: قريبة من عملائها، يقودها كبار الخبراء، ومدعومة بالتكنولوجيا، وتقوم على الأدلة والسياق المحلي. ونريد أن نجمع بين الخبرة الأفريقية ومعايير التحليل والتنفيذ الدولية، ولا سيما في المجالات التي تواجه فيها المؤسسات التغيير دون دليل عمل راسخ.