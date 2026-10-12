«الفردان للصرافة» ترفع عدد فروعها في الإمارات إلى 100 فرع

أعلنت شركة الفردان للصرافة افتتاح 15 فرعاً جديداً في محطات الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ليرتفع إجمالي عدد فروعها في دولة الإمارات إلى 100 فرع، ضمن خطة لتوسيع شبكة عملياتها في الدولة.

وقالت الشركة إنها تعتزم افتتاح فروع إضافية في محطات مترو دبي خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات والمدفوعات، في إطار توجهها نحو زيادة نقاط الخدمة في مواقع تشهد حركة يومية مرتفعة من الركاب.

ويأتي التوسع في محطات المترو بالتوازي مع تطوير الخدمات الرقمية للشركة عبر تطبيق «ألفا باي»، الذي يتيح تنفيذ التحويلات المالية والمدفوعات إلكترونياً، فيما تواصل الفروع تقديم الخدمات المباشرة للعملاء.

وكشفت الشركة عن تسجيل تطبيق «ألفا باي» نمواً تجاوز 65% على أساس سنوي، دون أن تحدد عدد مستخدمي التطبيق أو حجم المعاملات المنفذة من خلاله.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن وصول شبكة الشركة إلى 100 فرع يأتي بعد أكثر من خمسة عقود من بدء عملياتها في الإمارات، مشيراً إلى أن التوسع في محطات المترو يستهدف الوصول إلى العملاء خلال تنقلاتهم اليومية.

وأضاف أن أنماط استخدام الخدمات المالية تختلف بين العملاء، إذ يفضل بعضهم إجراء التحويلات المالية، خصوصاً الحوالات المرسلة إلى عائلاتهم خارج الدولة، عبر الفروع، بينما يتجه آخرون إلى استخدام التطبيقات الرقمية لإتمام معاملاتهم.

وأوضح أن نمو استخدام تطبيق «ألفا باي» يعكس اتساع الاعتماد على القنوات الإلكترونية، بالتزامن مع استمرار الطلب على الخدمات المقدمة من خلال الفروع، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على الربط بين القناتين ضمن عملياتها.