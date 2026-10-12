«اتصالات» أول مشغل في العالم يوفر سرعات تحميل أعلى للبيانات عبر الهواتف الذكية

أصبحت شركة «اتصالات الإمارات» أول مشغل اتصالات في العالم يطلق تقنية MIMO للإرسال الصاعد المزودة بهوائيين للإرسال وهوائيين للاستقبال تجارياً، مع تجميع النطاقات الترددية للهواتف الذكية، وذلك في إنجاز هو الأول من نوعه عالمياً.

وتتيح هذه التقنية الجديدة زيادة سرعة تحميل البيانات بما يصل إلى ثلاثة أضعاف على الهواتف الذكية المتوافقة، وذلك حصرياً عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) التابعة لـ«اتصالات الإمارات».

وتوفر التقنية سعة أكبر وعرض نطاق ترددي أوسع لنقل البيانات، بما يتيح للمستخدمين تحميل الصور عالية الدقة، ومشاركة مقاطع الفيديو، وإرسال الملفات الكبيرة بسرعة أكبر، والاستفادة بصورة أسرع من مجموعة متنامية من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتتيح تقنية MIMO للإرسال الصاعد إرسال تدفّقين من البيانات في الوقت نفسه، فيما تعمل تقنية تجميع النطاقات الترددية على دمج سعات الشبكة عبر نطاقات ترددية مختلفة. ويتيح الجمع بين التقنيتين للأجهزة إرسال كميات أكبر من البيانات في الوقت نفسه، بما يعزز أداء رفع البيانات.

وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات الإمارات»: "تشهد تجارب استخدام الهواتف المتحركة تحولاً متسارعاً، إذ لم تعد الهواتف الذكية تقتصر على استهلاك المحتوى، بل أصبحت أدوات لإنشائه ومشاركته، فضلاً عن إرسال كميات متزايدة من البيانات الغنية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الوقت الفعلي وهذا التحول يغيّر متطلباتنا من الشبكة.

وأضاف أنه من خلال توفير هذه التقنية للهواتف الذكية للمرة الأولى عالمياً، نعزز سعة الإرسال الصاعد حيث تبرز الحاجة إليها، ونضمن جاهزية شبكتنا للجيل الخامس المتقدم لمواكبة تطور استخدام العملاء لأجهزتهم في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت تُصمَّم فيه أحدث الهواتف الذكية بصورة متزايدة لدعم المحتوى الغني والخدمات السحابية وإمكانات الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد العديد من هذه التجارب ليس فقط على سرعة استقبال الهاتف للمعلومات، بل أيضاً على سرعة إرسالها فعلى سبيل المثال، عندما يطلب المستخدم من مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي تفسير صورة أو تحليل مستند أو الاستجابة لما تلتقطه كاميرا الهاتف، يتعين أولاً رفع هذا المحتوى إلى الشبكة. ومن شأن توفير سعة أكبر لرفع البيانات أن يتيح نقل المحتوى إلى السحابة بسرعة أكبر، بما يسهم في جعل هذه التفاعلات أكثر استجابة وسلاسة.

ويعكس هذا الإطلاق مواصلة «اتصالات الإمارات» استثماراتها في شبكات الجيل الخامس المتقدم (5.5G)، بما يضمن مواكبة أداء الشبكة للتطور المتسارع في إمكانات الهواتف الذكية والتطبيقات التي يستخدمها العملاء.

ومع تزايد اعتماد تجارب الهواتف المتحركة على البيانات الغنية والاتصال المستمر، تواصل «اتصالات الإمارات» تطوير شبكتها لدعم أساليب العملاء في إنشاء المحتوى والتواصل والتفاعل عبر أجهزتهم، مع ترسيخ الأسس اللازمة للجيل المقبل من تجارب الاتصالات المتحركة.

وتتحوّل هذه الابتكارات في الشبكة إلى قيمة ملموسة في الحياة اليومية، من خلال تسريع رفع البيانات وتعزيز إمكانات مشاركة المحتوى ودعم الجيل المقبل من تجارب الذكاء الاصطناعي.

ويسهم إدخال تقنية MIMO للإرسال الصاعد المزودة بهوائيين للإرسال وهوائيين للاستقبال، إلى جانب تجميع النطاقات الترددية، في تلبية «اتصالات الإمارات» هذه الحاجة المتنامية، بما يتيح رفع البيانات بسرعة أكبر وتوفير تجربة أكثر استجابة للتطبيقات الحالية التي يتطلب استخدامها بيانات كثيرة.