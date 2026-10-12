منصور بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض المطارات 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، حيث يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات تطوير المطارات والتحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة. رافق سموّه معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران، من خلال تطوير البنية التحتية المتقدمة وتبنّي الحلول المبتكرة، بما يعزز كفاءة القطاع وتنافسيته واستدامة نموه.

وقال سموه: يمثل قطاع الطيران محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتواصل بين الأسواق العالمية، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير منظومة المطارات وتوظيف أحدث التقنيات، بما يواكب النمو في حركة السفر والتجارة ويرتقي بجودة الخدمات وتجربة المسافرين.

وأضاف سموّه: يشكّل معرض المطارات منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات وتعزيز أمنها وسلامتها، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران.

جولة

وخلال جولته في المعرض، اطلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تطوير المطارات والتحول الرقمي والأمن والسلامة والخدمات الأرضية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بتجربة المسافرين.

وشملت الجولة جناح «دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، حيث اطّلع سموّه على حلول تطوير البنية التحتية للمطارات، وجناح «سميثس ديتكشن» المتخصصة في تقنيات التفتيش الأمني، إلى جانب جناحي «إمباور» و«شنايدر إلكتريك»، حيث تعرّف إلى حلول كفاءة الطاقة والاستدامة.

وزار سموّه أجنحة «إماراتك» و«دناتا» والجناح الألماني، واطّلع على الحلول الرقمية والخدمات التشغيلية، وتوقف عند جناح «أماديوس» المتخصصة في تقنيات السفر، وجناح «مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية»، إضافة إلى أجنحة «فاندرلاند» لأنظمة مناولة الأمتعة، و«إيه دي بي سيفغيت» لحلول إضاءة المطارات والعمليات الأرضية، و«نافكو للطيران».

كما شملت الجولة جناح القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اطّلع سموه على مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران، ومركز التفتيش المستقبلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دورية أمنية ذاتية القيادة مزوّدة بتقنيات ذكية للمراقبة والتغطية الأمنية. وأشاد سموه بمستوى المشاركات الدولية والابتكارات المعروضة، مؤكداً أهمية المعرض في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات وتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات العالمية.

الدورة الخامسة والعشرون

ويحتفي معرض المطارات هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه، حيث يواصل دوره منصة دولية تجمع الجهات المعنية بتطوير المطارات والشركات الموردة للتقنيات والحلول المتخصصة وصنّاع القرار في قطاع الطيران، بما يسهم في تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: شهد قطاع الطيران في دبي تطوراً متسارعاً، أدّت خلاله مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية دوراً محورياً في تخطيط وتطوير البنية التحتية للمطارات، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران يربط الشرق بالغرب.

وأضاف: تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية من خلال تطوير مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُتوقع بدء تشغيل مرحلته الأولى عام 2032 بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً، على أن ترتفع عند اكتمال المشروع إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي سنوياً، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة.

شراكات استراتيجية

وقالت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: انطلق معرض المطارات قبل 25 عاماً برؤية طموحة من المؤسسة لتوفير منصة تجمع قادة قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات، حتى أصبح اليوم حدثاً دولياً بارزاً في هذا القطاع.

وأضافت: تواصل الدورة الخامسة والعشرون من المعرض تعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية، واستكشاف التقنيات الناشئة التي تدعم مشاريع التوسع في مطارات دبي، وتسهم في تطوير البنية التحتية ورسم مستقبل قطاع الطيران.

ويركز المعرض على أحدث الابتكارات في مجال التحول الرقمي وأتمتة عمليات المطارات، والتقنيات البيومترية للتحقق من الهوية وتسهيل إجراءات السفر، وحلول الأمن والسلامة وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب التقنيات المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد والحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية.

وتُقام بالتزامن مع المعرض الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمية، إلى جانب فعاليات متخصصة تشمل معرض أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط، بما يوفر منصة متكاملة لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران، واستعراض الحلول المبتكرة التي تسهم في رسم مستقبل المطارات عالمياً.