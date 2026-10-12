النفط دون 104 دولارات وسط آمال بزيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات زيادة إمدادات الوقود الروسي، في مقابل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الطاقة وحركة ناقلات النفط في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 103.38 دولارات للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.7% إلى 90.29 دولاراً للبرميل.

جاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع توقعات بإتاحة كميات إضافية من الديزل الروسي للأسواق العالمية. ومن شأن هذه التطورات، إذا نُفذت واستمرت، أن تخفف الضغوط على أسواق الوقود وتحد من مخاوف نقص الإمدادات.