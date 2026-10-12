«دناتا» تستثمر 175 مليون درهم لتحديث أسطولها

كشفت «دناتا» عن شروعها منذ مطلع العام الجاري في تنفيذ خطة طموحة لتعزيز وتحديث أسطولها من المعدات الأرضية في دولة الإمارات، خصصت لها استثمارات بقيمة 175 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة النمو المستمر في قطاع الطيران بدبي.

ويغطي هذا الاستثمار شراء أكثر من 340 وحدة جديدة، ستنضم إلى أسطول «دناتا» الضخم من معدات الدعم الأرضي الآلية والذي يضم قرابة 2800 وحدة في مطاري «دبي الدولي» و«آل مكتوم الدولي».

ويركز جزء كبير من هذا البرنامج على اقتناء المعدات المجهزة بأحدث التقنيات وأرفع معايير السلامة، إلى جانب تعزيز قدرات دفع وسحب الطائرات، بهدف مواصلة الارتقاء بقدرات ومرونة في عمليات المناولة الأرضية التي تديرها «دناتا».

وقال نبيل سلطان المر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: تأتي الاستثمارات الجديدة في إطار استراتيجيتنا لتلبية متطلبات العمليات المستقبلية بالتزامن مع دخول قطاع الطيران في دبي مرحلة نمو كبرى جديدة. فبالنظر إلى أن معدات الدعم الأرضي تتطلب دورات طويلة للشراء والتسليم، فإن تخطيط الأسطول يجب أن يسبق مستويات الطلب المتوقعة بعدة سنوات.

وأضاف: تستهدف هذه الاستثمارات الارتقاء بقدراتنا التشغيلية، وتعزيز مستويات الأداء والمرونة في مختلف الجوانب الحيوية للعمليات الأرضية، وتجديد المعدات في التوقيت الأمثل ضمن دورة حياتها، إلى جانب ترسيخ معايير متفوقة جديدة في السلامة من خلال الارتقاء بمستوى الأسطول وتزويده بأحدث التقنيات«. وأشار إلى أن هذه الرؤية طويلة الأمد لتطوير الأسطول تكتسب أهمية متزايدة مع تنامي أهمية مطار آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران في دبي.

ويعد الارتقاء بمعايير الكفاءة والسلامة في صدارة أهداف أحدث استثمارات»دناتا«لتطوير أسطولها، حيث تتميز المعدات الجديدة بخصائص تمنح فرق العمل رؤية وتحكماً أفضل أثناء عمليات مناولة الطائرات. وتشمل هذه المعدات رافعات مخصصة للطائرات مزودة بمزايا تجعل العمل أكثر أماناً، إلى جانب كاميرات رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثبتة أسفل منصات التحميل. وتعمل هذه الكاميرات على تحسين الرؤية في المناطق التي يصعب على المشغلين مراقبتها عادةً، ما يساعد في تحديد المخاطر المحتملة أثناء عمليات المناولة الأرضية.

كما تعمل»دناتا«على تعزيز أسطولها من معدات دفع وسحب الطائرات، التي تُعد جزءاً جوهرياً من عمليات الخدمات الأرضية للطائرات. وسيتيح الاستثمار في هذه المعدات تحقيق مستويات استثنائية من الكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف في مجال تُعد فيه جاهزية المعدات أمراً بالغ الأهمية لضمان سلاسة وموثوقية حركة الطائرات.

وتعكس هذه الاستثمارات نهج»دناتا" الشامل في تخطيط عمليات تطوير أسطول المعدات الأرضية، والذي يأخذ في الاعتبار المتطلبات التشغيلية المتغيرة، وأنواع الطائرات، وتكوين أسطول المعدات، حيث يتم اختيارها بما يعزز السلامة والموثوقية والأداء التشغيلي على المدى الطويل.