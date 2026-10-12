مكاسب البنوك تعزز صعود الأسواق الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في تداولات الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وتراجع أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات تحسن إمدادات الطاقة ويتأهبون لموسم جديد من نتائج الشركات.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.59 % إلى، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.65%، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.55 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.51 %.





جاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو، الأمر الذي ساهم في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى.

وعلى مستوى الشركات، ارتفع سهم شركة «نوردكس» الألمانية لتوربينات الرياح بنسبة 2.5 % بعدما أعلنت زيادة طلبات مشروعاتها خلال الربع الثالث بنسبة 30 % على أساس سنوي. ويتطلع المستثمرون كذلك إلى نتائج مجموعة LVMH، المرتقبة بعد إغلاق الأسواق، وإعلانات شركات التكنولوجيا والاستثمار خلال الأسبوع.