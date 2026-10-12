صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يعوّض صدمة الطاقة ويدعم الاقتصاد العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي عند حوالي 3 %، مشيرة إلى أن هذا الزخم المالي والتكنولوجي يحقق فوائد رئيسية لعديد من الاقتصادات الآسيوية الموردة للمعدات والأجهزة، مثل تايلاند.

وأوضحت جورجيفا، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحدثت صدمة طلب واستثمار إيجابية قد ترفع معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة بنسبة تتراوح بين 0.5 % و1 %.

بينما ستعزز نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.8%، وأضافت في اليوم الأول من سلسلة اجتماعات تستمر أسبوعا في العاصمة التايلاندية أن التحول نحو هذا المجال يدفع أداء الاقتصاد العالمي للعمل بكفاءة أكبر رغم ضغوط صدمات إمدادات الطاقة، بحسب "رويترز".

لكن جورجيفا حذرت في الوقت نفسه من أن الذكاء الاصطناعي يشبه "تسونامي بطيء الحركة" قد تؤثر تداعياته على نحو 40% من الوظائف عالميًا سواء بالتطوير أو التقليص أو الإلغاء التام، لافتة إلى أن الدراسات الأولى أظهرت أن 10% من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب بالفعل مهارات الذكاء الاصطناعي.