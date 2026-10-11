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اقتصاد

فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى الرياض حتى 14 أكتوبر

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البيان
فلاي
فلاي

أكد متحدث باسم فلاي دبي أنه تم إلغاء رحلاتها إلى الرياض حتى 14 أكتوبر. وقال المتحدث إننا نراقب الوضع عن كثب بالتنسيق  مع السلطات المختصة، وسوف نقوم بتحديث عملائنا من خلال قنواتنا الرسمية فيما يتعلق بأي تعديلات على جداول رحلاتنا.

وأضاف المتحدث أنه يمكن للعملاء الذين تأثرت خطط سفرهم بالإلغاءات زيارة قسم إدارة الحجز على flydubai.com  لخيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز. ونصح العملاء الذين حجزوا من خلال وكيل سفريات بالاتصال بهم مباشرة، وقال: نعتذر لمسافرينا عن أي إزعاج فيما يتعلق بالتغييرات في خطط سفرهم.