إطلاق برنامج "نجوم الغد" لدعم الكفاءات الإماراتية

أعلنت شركة إيلي ليلي وشركاه (ليلي الخليج) عن إطلاق برنامج "نجوم الغد"، وهو برنامج جديد يستهدف الخريجين الإماراتيين، ويهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وفتح آفاق مهنية جديدة أمامها في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وينطلق البرنامج في ديسمبر 2026 ويمتد على مدار 12 شهراً، حيث يتيح للمشاركين خوض تجربة عملية متكاملة من خلال التنقل بين عدد من الوظائف التجارية وغير التجارية في الشركة، بما يمنحهم رؤية مباشرة لكيفية عمل شركة أدوية عالمية، وفهماً أعمق لمختلف الخبرات والتخصصات التي تتكامل من أجل إيصال الابتكارات الدوائية إلى المرضى.

ويجسد برنامج "نجوم الغد" استثمار ليلي طويل الأمد في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء قدرات محلية مستدامة، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد، قالت تيليت أحرضان، نائب الرئيس والمدير العام (الإمارات وقطر والكويت) في ليلي الخليج: إن مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات لا يرتبط بالتقدم العلمي والابتكار فقط، بل يعتمد أيضاً على الاستثمار في الكفاءات البشرية القادرة على تحويل هذا التقدم إلى أثر حقيقي ومستدام. ومن هنا جاء برنامج "نجوم الغد" ليوفر للمواهب الإماراتية فرصة عملية للتعلم والتطور وبناء خبرات يمكنها أن تسهم من خلالها في مستقبل القطاع.

وأضافت: نريد أن يرى الشباب الإماراتي في قطاعنا مساحة حقيقية لبناء مسارات مهنية طموحة وذات أثر، سواء في العلوم، أو الوصول إلى الأدوية، أو السياسات، أو الوظائف التجارية، أو الاتصال المؤسسي. وفي الوقت نفسه، فإن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يعزز قوة أعمالنا من خلال إدخال رؤى وتجارب متنوعة إلى مؤسستنا، وتعميق فهمنا للبيئة التي نعمل من خلالها، ودعم قدرتنا على الإسهام بفاعلية في منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات على المدى الطويل.

ويستهدف البرنامج مواطني الإمارات من خريجي عامي 2025 و2026 في التخصصات العلمية، بما في ذلك الصيدلة والكيمياء الحيوية والأحياء وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وقد صُمم برنامج نجوم الغد ليمنح المشاركين تجربة تتجاوز حدود وظيفة واحدة؛ إذ يتيح لهم العمل عبر مجموعة من التخصصات والفرق المختلفة، بما يساعدهم على تكوين فهم متكامل لقطاع الدواء، والتعرف عن قرب إلى كيفية انتقال الابتكار العلمي من مراحله الأولى إلى حلول تسهم في خدمة المرضى والمنظومات الصحية.

ومن خلال هذه التجربة، سيتمكن المشاركون من بناء خبرات عملية، وتطوير قدراتهم على العمل عبر تخصصات متعددة، واكتساب فهم أوسع للمسارات المهنية المتاحة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.