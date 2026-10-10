إطلاق أول «لكزس» كهربائية بالكامل في الإمارات

كشفت مجموعة الفطيم عن تحقيق إنجاز كبير لعلامة لكزس مع وصول طرازَي RZ500e وES500e، لتدخل بذلك المركبات الكهربائية بالكامل تشكيلة العلامة في الإمارات للمرة الأولى في تاريخها. وتتيح هذه الإضافات لعملاء لكزس في الإمارات خيارات أوسع ضمن فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيدان الفاخرة، بما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. ويستند طراز RZ500e إلى منصة مخصصة للمركبات الكهربائية بالكامل. كما يتوفر الجيل الجديد من ES بخيارين، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة.

وقال جاك برنت، المدير الإداري لعلامة مجموعة الفطيم لكزس: تمتلك لكزس خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير تقنيات منظومات الحركة الكهربائية والهجينة، بدأت مع طرح أول سيارة RX هجينة من فئة SUV عام 2005، لتواصل منذ ذلك الحين ترسيخ حضور حلول التنقل المستدام في قطاع السيارات الفاخرة. ويمنحنا الإطلاق فرصة لتوظيف هذه الخبرة بما يواكب احتياجات عملائنا في الإمارات، إذ تمنح طرازات RZ500e وES500e وES350h العملاء خيارات مختلفة للاستفادة من مزايا القيادة الكهربائية، مع الحفاظ على مستويات الأداء والفخامة والجودة التي لطالما شكّلت ركائز أساسية في تجربة العلامة.

وتمثل RZ500e وES500e أكثر من مجرد إضافات جديدة إلى تشكيلة لكزس، إذ تنقلان ما تتميز به العلامة من هدوء وراحة وحِرفية واستجابة سلسة إلى عالم تجارب القيادة الكهربائية بالكامل.

وتعد RZ500e سيارة كهربائية بالكامل من فئة SUV، تبلغ قوتها 375 حصاناً عبر محركين كهربائيين. ويعمل نظام الدفع الرباعي DIRECT4 من لكزس على توزيع القوة باستمرار بين العجلات الأمامية والخلفية، بما يعزز الثبات والتحكم واستجابة السيارة أثناء القيادة. وتوفر البطارية بسعة 74.6 كيلوواط ساعي مدى قيادة يصل إلى 460 كم وفق معيار WLTP*، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.6 ثانية.

البطارية من 10% إلى 100% خلال نحو أربع ساعات، في حين يتيح الشاحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط شحنها من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.**

وتركز مقصورة RZ500e على توفير مستويات الراحة والجودة المعهودة من لكزس، إلى جانب تقنيات صُممت لتكون سهلة الاستخدام طوال الرحلة. وتأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية، فيما تتوفر خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية لتعزيز راحة الركاب، بينما يمنح نظام Mark Levinson Premium Surround Sound المُزود بـ 13 مكبر صوت تجربة صوتية غامرة داخل السيارة. كما وُضعت أدوات التحكم الرئيسية والخصائص المتصلة في متناول السائق، فيما يوفر نظام Lexus Safety System+ 3.0 مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق. وتتوفر RZ500e بستة تنسيقات أحادية اللون للهيكل الخارجي وأربعة أخرى ثنائية اللون، إلى جانب ثلاثة خيارات لألوان المقصورة الداخلية.

يصل الجيل الجديد من Lexus ES الفاخرة من فئة السيدان إلى دولة الإمارات بخيارين من منظومات الحركة المكهربة، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة. وتواصل ES500e تقديم السمات التي لطالما ميّزت ES كسيارة سيدان فاخرة تجمع بين الراحة والثبات، لكن هذه المرة ضمن تجربة قيادة كهربائية بالكامل. وتوفر السيارة قوة تبلغ 338 حصاناً مع نظام دفع رباعي، لتقدم أداءً سلساً وسريع الاستجابة، إلى جانب مدى قيادة يبلغ نحو 465. أما ES350h، فتقدم خياراً يجمع بين الكفاءة وسلاسة الأداء، مع قوة تصل إلى 244 حصاناً، وإمكانية الاختيار بين الدفع الأمامي أو الرباعي، واستهلاك وقود يقدّر بحوالي 27.7 كم/لتر.

وصُممت ES الجديدة لتوفير مزيد من الراحة في كل رحلة، مع مقصورة كبيرة وتقنيات تدعم السائق من دون أن تطغى على تجربة القيادة. وتوضع المعلومات الأساسية وأدوات التحكم في مواقع يسهل الوصول إليها عبر شاشة الوسائط المتعددة وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، فيما يوفر نظام Mark Levinson Premium Surround Sound مع 17 مكبر صوت تجربة غنية وواضحة في مختلف أنحاء المقصورة. كما يقدم نظام Lexus Safety System+ 4.0 مستوى إضافياً من الدعم أثناء القيادة، إلى جانب نظام الركن المتقدم، وشاشة الرؤية البانورامية، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح للمساعدة عند المناورة.

ويتميز إصدار ES500e Platinum DIRECT4 AWD أيضاً بعجلات قياس 21 بوصة، ومقاعد من جلد شبه الأنيلين، ونظام التعليق المتغير المتكيف، مما يعزز ما يقدمه الطراز من حِرفية وراحة وأداء متوازن. كما يدعم الشحن ثلاثي الطور من النوع Type 2 بقدرة 22 كيلوواط احتياجات الشحن اليومية. ويبلغ طول ES الجديدة 5,140 مم [بزيادة 165 مم عن الجيل الحالي]، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم [بزيادة 80 مم]، ما يمنحها أبعاداً أكبر مقارنة بالجيل الحالي ويسهم في توفير مقصورة أكثر رحابة وتركيزاً على راحة الركاب.

ويتوفر طرازا ES350h وES500e بسبعة ألوان للهيكل الخارجي، من بينها اللونان الجديدان Sou وSonic Copper، إلى جانب ثلاثة ألوان للمقصورة الداخلية، تشمل اللون الأبيض الجديد.