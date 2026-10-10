الإمارات تعزز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع اليابان

اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة زيارة عمل إلى اليابان، تضمنت مباحثات في طوكيو وكيوتو لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل تحويل الابتكار والتقدم العلمي إلى حلول عملية تدعم تنافسية القطاع الصناعي.

ترأس وفد الوزارة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، حيث شارك في الطاولة المستديرة الإماراتية–اليابانية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في طوكيو، والمائدة المستديرة الثالثة والعشرين لوزراء العلوم والتكنولوجيا في كيوتو، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن جهات وشركات من البلدين.

وركزت المناقشات في طوكيو على تعزيز الشراكات الصناعية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة والتصنيع الرقمي والتصنيع الدقيق، بما يسهم في رفع الإنتاجية والجودة والاستدامة، وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس في المصانع.

وفي كيوتو، تناولت المناقشات سبل تعزيز الروابط بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، وتطوير مسارات تتيح تطبيق مخرجات البحث والتقدم العلمي في بيئات التصنيع الفعلية، وتحويل الأفكار إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات المصانع والتحديات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تتيح البيئة الصناعية التنافسية في الإمارات مساحة لتجربة الحلول القائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي وتطبيقها وتوسيع نطاقها في المصانع. وتدعم مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» الربط بين مزودي التكنولوجيا والقطاع الصناعي، بما يعزز فرص اختبار الحلول الواعدة وتبنيها، والاستفادة من الشراكات الدولية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للوصول بالحلول الناجحة إلى الأسواق العالمية.

وقال حسن جاسم النويس إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان تمثل شراكة راسخة، تستند إلى تعاون واسع في قطاعات متعددة، وتوفر فرصاً لتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي وتبادل الخبرات، بما يدعم الابتكار ويرفع تنافسية الصناعة. كما أكدأهمية بناء شراكات مباشرة بين مزودي التكنولوجيا والمصنعين في دولة الإمارات، وتطوير مشاريع تجريبية لتطبيق الحلول الصناعية المتقدمة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص الجودة والصيانة التنبؤية، إلى جانب تطوير المهارات وتعزيز قدرات المصانع على تبني التكنولوجيا.

تأتي مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» المنصة الممكنة لهذه الشراكات لترجمتها على أرض الواقع. ومع نهاية الزيارة، تمت دعوة الشركات والمستثمرين والصناعيين اليابانيين إلى المشاركة في «اصنع في الإمارات»، المقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027، باعتباره منصة لتعزيز الشراكات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، وربط الابتكار باحتياجات القطاع الصناعي.