فنادق «إنتركونتيننتال» تطلق علامة «غارنر» في الإمارات

تستعد مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال IHG» لإطلاق علامتها الفندقية ذات الفئة المتوسطة «غارنر» في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، من خلال افتتاح فندقين جديدين في دولة الإمارات بكل من دبي ورأس الخيمة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 285 غرفة فندقية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز خيارات الإقامة العصرية المبسطة وتلبية الطلب المتنامي على تجارب الضيافة الموثوقة ذات الكفاءة العالية. وتعتمد فلسفة علامة «غارنر»، التي تم إطلاقها في عام 2023، على تقديم تجربة إقامة عملية ومباشرة دون تعقيدات؛ حيث تركز الفنادق التابعة لها على توفير المقومات الأساسية التي يطلبها المسافر العصري.

ويرسخ فندق «غارنر دبي الجداف» التواجد الأول للعلامة في دبي عبر 81 غرفة فندقية في منطقة «واجهة الجداف المائية»، والتي تتميز بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة الممتدة بين وسط مدينة دبي (داون تاون) ومطار دبي الدولي.

وفي رأس الخيمة، يقع فندق «غارنر رأس الخيمة داون تاون» في منطقة النخيل بالقرب من «النعيم مول»، ليكون المشروع الأكبر بطاقة استيعابية تصل إلى 204 غرف مطلة على الخور. ويستهدف هذا الفندق مسافري الأعمال والسياح على حد سواء، ليمنح العلامة موطئ قدم في وجهة تجمع بانتظام بين عطلات نهاية الأسبوع ورحلات العمل.

ومن المقرر افتتاح الفندقين خلال عام 2026، استكمالاً لمسار التوسع السريع الذي تنتهجه «غارنر» خارج الولايات المتحدة ونحوها إلى أسواق جديدة؛ إذ نجحت العلامة حتى مارس من هذا العام في تجاوز حاجز 100 فندق مفتوح عالمياً، إلى جانب ما يقرب من 80 فندقاً آخر قيد التطوير عبر 12 دولة.