«نيما» تتوسع في قطاع العقاريات الفاخرة عبر دبي

أعلنت شركة «نيما» عن توسيع نطاق عملياتها في قطاع العقارات الفاخرة، عبر شبكة متكاملة عابرة للحدود تضم دبي ولندن وماربيلا وموناكو، مستفيدة من خبرتها العريقة في إدارة الصفقات والتجارة عالية القيمة.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة بناء منظومة عقارية مترابطة تجمع بين الأسواق التي تتشارك قاعدة دولية من المشتريين والمستثمرين وأصحاب العقارات. وتظل دبي المركز الرئيسي لعمليات الشركة، مدعومة بنشاط متنامٍ وشراكات ممتدة في لندن، وماربيلا، وإمارة موناكو، مع التركيز على خدمات الاستشارات، والبحث والاستحواذ العقاري، وإدارة علاقات العملاء الدولية، إلى جانب اقتناص فرص استثمارية وتطويرية مختارة بدلاً من التعامل مع كل سوق ككيان منفصل.

يأتي هذا التوسع امتداداً للخبرات السابقة للشركة في مجال التجارة الفاخرة، والتي شملت التعامل مع الساعات والحقائب الثمينة والمنتجات عالية القيمة قبل التحول نحو الاستثمار العقاري الراقي. وقد انعكس هذا الإرث المتميز بشكل مباشر على هيكلة الأنشطة العقارية، لاسيما فيما يتعلق بأساليب التفاوض، ودقة اختيار الأصول، والحفاظ على السرية التامة وتقديم خدمات مخصصة لتلبية تطلعات العملاء الدوليين.

وتشكل دبي نقطة الارتكاز لشبكة الشركة الدولية نظراً لتركيزها العالي من المستثمرين ورواد الأعمال، مما يسهل ربطها بالأسواق الأوروبية المستهدفة؛ حيث يوفر سوق لندن مدخلاً واسعاً لقاعدة المستثمرين الأجانب، بينما تقدم ماربيلا خيارات سكنية فاخرة مرغوبة عالمياً، في حين تمثل موناكو واحدة من أعلى الأسواق العقارية كثافة وقيمة في القارة الأوروبية.

وإلى جانب شبكات العلاقات العقارية التقليدية، تعتمد الشركة على حضورها الرقمي وقنواتها الإعلامية المتخصصة لتسهيل التواصل بين المالكين والمستثمرين.

ولا تقتصر الرؤية المستقبلية للتوسع على تسهيل صفقات البيع والشراء الفردية، بل تمتد لنقل النشاط نحو المشاركة الفاعلة في دورة حياة التطوير العقاري وبناء الشراكات الاستثمارية في الفئات السكنية الفاخرة.