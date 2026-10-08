مصرف عجمان يحصد جائزة «مزود التمويل الإسلامي الرائد» في 2026 «GTR MEA»

حصد مصرف عجمان جائزة «مزود التمويل الإسلامي الرائد» ضمن جوائز جي تي آر الشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي تقدمها Global Trade Review، في تقدير يعكس التزام المصرف بمواصلة تطوير وتقديم حلول تمويل إسلامي مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي الاحتياجات المتطورة لعملائه من الشركات والمؤسسات، ويدعم أنشطتهم التجارية والمالية.

وتسلط هذه الجائزة الضوء على جهود المصرف في تعزيز خدمات التمويل التجاري، من خلال حلول مصممة لدعم الشركات العاملة في التجارة المحلية والدولية، كما تعكس إسهامات فرق المصرف في تطوير وتقديم حلول مالية، تتماشى مع متطلبات العملاء ومبادئ التمويل الإسلامي.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يسعدنا ويشرفنا أن نحظى بتقدير GTR، ونيل الجائزة التي تعكس تفاني فرق العمل لدينا، وتركيزنا المستمر على توفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستجيب لاحتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات، ويُعد التمويل التجاري عنصراً مهماً في دعم الشركات خلال مراحل نموها وتوسعها، ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز قدراتنا، وتقديم حلول تحقق قيمة ملموسة لعملائنا».

وقال كاشف رضى، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في مصرف عجمان: «يعكس حصولنا على هذا التقدير من GTR قوة قدراتنا في مجال التمويل التجاري والخبرات، التي يتمتع بها فريق الخدمات المصرفية لدينا، ونواصل التركيز على تقديم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا من الشركات والمؤسسات، وتدعم متطلباتهم في مجالات التجارة ورأس المال العامل والنمو، ويعزز هذا التقدير التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا، وتقديم قيمة ملموسة لعملائنا».

وقال أشيش مادان، رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية في مصرف عجمان: «تُعد جائزة GTR شهادة على التزام مصرف عجمان بالابتكار تركيزه المستمر على توظيف التكنولوجيا للارتقاء بتجربة العملاء، ومن خلال الجمع بين منصة Ajman One Corp، التي أُطلقت مؤخراً، ومنصة التمويل التجاري الجديدة، والتي سيتم عند اكتمال تنفيذها وتشغيلها، ترسيخ مكانة مصرف عجمان مؤسسة مالية رئيسية تقدم حلولاً مصرفية متخصصة للمعاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجالي الخدمات النقدية والتمويل التجاري، إلى جانب توفير تجربة رقمية سلسلة لعملائنا من الشركات».

ويواصل المصرف تنفيذ استثمارات مهمة لتعزيز قدراته في مجال التمويل التجاري، مع التركيز بشكل رئيسي على رقمنة رحلة التمويل التجاري المتكاملة من البداية إلى النهاية، إلى جانب توفير مجموعة شاملة من حلول التمويل التجاري ورأس المال العامل للعملاء، وتجري حالياً هذه الرحلة التحولية، بهدف تقديم تجربة أسرع وأبسط وأكثر سلاسة للعملاء.

ويلعب التمويل التجاري دوراً مهماً في دعم الشركات خلال إدارة معاملاتها التجارية واحتياجاتها من رأس المال العامل والتجارة عبر الحدود. ومن خلال حلوله المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يواصل المصرف دعم الشركات عبر توفير أدوات مالية مصممة لتسهيل التجارة والمساهمة في تحقيق أهدافها الأوسع للنمو.

وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز GTR MEA 2026، التي تحتفي بالإنجازات في قطاعات التجارة والخزينة وسلاسل التوريد والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكجزء من تغطية الجوائز سيُسلط الضوء أيضاً على مصرف عجمان في العدد المقبل من مجلة GTR MEA Magazine.

وتعزز هذه الجائزة توجه المصرف نحو تطوير قدراته في مجال التمويل التجاري، وترسيخ تواصله مع الشركات في مختلف أنحاء المنطقة. وسيواصل المصرف البناء على هذا التقدير من خلال تطوير حلوله، وتعزيز قدرته على تلبية المتطلبات المتطورة لعملائه ولمجتمع التمويل التجاري على نطاق أوسع.