شركة محاماة يابانية كبيرة تفتتح مكتباً في دبي يناير 2027

أعلنت شركة المحاماة اليابانية الكبيرة «نيشيمورا آند أساهي» عن خطط لافتتاح مكتب لها في دبي بحلول يناير 2027، ما يمنحها قاعدة خاصة في مركز حيوي عملت فيه سابقاً من خلال شريك محلي لأكثر من عقد من الزمان.

وأوضحت الشركة أن المكتب الجديد سيضم فريقاً يجمع بين محامين يابانيين وآخرين مؤهلين محلياً، وسيركز نشاطه على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار، والتصنيع، والعقارات، والامتثال التنظيمي، والتحكيم الدولي. كما سيستفيد المكتب من شبكة الشركة الدولية الواسعة.

وذكرت «نيشيمورا آند أساهي» أن المكتب سيمثل قاعدة مهمة لتقديم المشورة للعملاء اليابانيين والدوليين العاملين في الشرق الأوسط والأسواق المجاورة، وذلك في المسائل التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة وفهماً عميقاً للأنظمة القانونية المحلية.

وسيتولى إدارة المكتب الشريك، ماساو موريشيتا، المقيم في دبي منذ عام 2013. ويقدم موريشيتا المشورة للعملاء بشأن مشاريع الطاقة والبنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، والعقوبات الاقتصادية، والمعاملات العابرة للحدود في أسواق تشمل دول الخليج وتركيا ومصر وباكستان.

وتعتبر خطوة التوسع هذه إضافة مهمة إلى شبكة الشركة العالمية التي تضم أكثر من 20 مكتباً في اليابان وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. كما تأتي بعد شهرين من إعلان الشركة عن خطط لدمج وحدتها في تايوان مع مكتب «ليكسيل» للمحاماة ومقره تايبيه، لتشكيل ما وصفته بـ «شركة دولية جديدة تقدم خدمات قانونية متكاملة».