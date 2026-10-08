«ديليفرو» تدعم فريق عملها في دبي للتوسع في منطقة الشرق الأوسط

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للنشاط والأعمال والاقتصاد الرقمي، مستفيدة من بيئة أعمال ديناميكية وبنية تحتية متطورة، تدعم توسع الشركات العالمية، ونمو منصات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، فيما تعزز الإمارة دورها كحلقة وصل رئيسة بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأعلنت «ديليفرو» تعيين فاسيليس حاجياسلانيس مديراً عاماً لمنطقة الشرق الأوسط، لقيادة أعمال الشركة، ودعم خطط توسعها في المنطقة، مستنداً إلى أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير شركات التكنولوجيا ومنصات التجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتولى حاجياسلانيس العمل مع فرق «دور داش» العالمية والإقليمية، لتسريع نمو المنصة عبر منظومتها التي تشمل المستهلكين والتجار وسائقي التوصيل، مع التركيز على توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز تجربة المستخدمين.

ويأتي التعيين في وقت تواصل فيه «ديليفرو» توسيع حضورها في المنطقة، بعد أكثر من عقد على إطلاق خدماتها في الشرق الأوسط، إذ بدأت عملياتها في الإمارات عام 2015، والكويت عام 2019، قبل أن تتوسع من توصيل طلبات المطاعم، إلى قطاعات البقالة والتجزئة.

وتجاوز عدد الطلبات التي نفذتها الشركة في المنطقة 100 مليون طلب خلال 2025، منذ إطلاق عملياتها، فيما أصبحت «ديليفرو» رسمياً جزءاً من «دور داش»، عقب إتمام الاستحواذ عليها في العام نفسه.

وقبل انضمامه إلى «ديليفرو»، شغل حاجياسلانيس منصب المدير العام لتطبيق «بولت» في الإمارات، حيث قاد نمو أعمال التنقل عبر مشروع مشترك مع شركة تاكسي دبي، كما أمضى أكثر من سبع سنوات في «أوبر»، في مناصب قيادية متخصصة في النمو والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها منصب المدير العام بالإنابة في الإمارات والأردن ولبنان.

وأكدت «ديليفرو» أن سوق الشرق أوسطية تمثل منطقة مهمة لنمو أعمالها على المدى الطويل، في ظل تطور أنماط الاستهلاك، وتوسع الاقتصاد الرقمي وخدمات التوصيل.