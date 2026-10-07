بلووم القابضة تعزز استثماراتها في الكفاءات البشرية

تواصل بلووم القابضة تعزيز استثماراتها في الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، بالتوازي مع خططها لتنمية وتنويع أعمالها في قطاعات العقارات والتعليم والضيافة والرعاية الصحية والتجزئة وإدارة المرافق وتنسيق المساحات الخارجية.

وحصلت الشركة في هذا الإطار على اعتماد «أفضل مكان للعمل» بما يعكس توجهها نحو تطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة عمل قائمة على الثقة والتعاون والتطوير المهني، ودعم قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها بالتزامن مع توسع أعمالها.

وتستثمر بلووم القابضة بصورة مستمرة في تطوير موظفيها من خلال برامج التعلم وتطوير القيادات والتوجيه المهني، إلى جانب توفير فرص للتعاون واكتساب الخبرات عبر مختلف مجالات العمل، مع تركيز خاص على تطوير الكفاءات الإماراتية من خلال برامج التدريب وفرص الخريجين والمسارات المهنية طويلة الأمد.

كما تشمل جهود الشركة مبادرات تستهدف تعزيز رفاه الموظفين والشمول والحوار المفتوح، بما يدعم بناء بيئة عمل قادرة على مواكبة توسع محفظة أعمالها وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: تكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة بالنسبة لنا لأنها تستند إلى آراء موظفينا، وتعكس ما بنيناه معاً في بلووم من ثقة واعتزاز وروح تعاون، كما تمثل تقديراً للإسهامات الجماعية لفرق العمل في مختلف أنحاء الشركة. وترتكز قدرتنا على تنفيذ مشاريع طموحة، وتنمية أعمالنا وتحقيق قيمة طويلة الأمد، على توفير بيئة تمكّن الموظفين من تعزيز قدراتهم والإسهام في تحقيق أهدافنا المشتركة. ويشكل هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرة بلووم القابضة، ويعزز التزامنا بمواصلة الاستماع إلى موظفينا والاستفادة من آرائهم، ومواصلة تطوير بيئة العمل بما يدعم المرحلة المقبلة من نمو الشركة.