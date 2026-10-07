ارتفاع عوائد السندات يهوي بـ«داو جونز».. وتراجع جماعي للأسواق العالمية

ستاندرد آند بورز 0.23 % (تراجع)

ناسداك 0.33 % (تراجع)

مؤشر داو جونز 0.64 % (تراجع)

فايننشال تايمز 0.79 % (تراجع)

ستوكس 1 % (تراجع)

كاك 1.22 % (تراجع)

داكس 1.35 % (تراجع)

نيكاي 0.86 % (تراجع)

انخفضت الأسهم الأمريكية من مستواها القياسي المسجل الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية، وقبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ولامست عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2002، خلال تعاملات اليوم، وذلك قبيل مزاد لوزارة الخزانة لبيع سندات عشرية الليلة، وسط مخاوف من ضعف الطلب. وتراجع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.23 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.33 %، ونزل مؤشر داو جونز 0.64 %.

كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد بعد مكاسب لثلاث ​جلسات متتالية، وذلك بعد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات إلى ‌تراجع الرغبة في ​المخاطرة. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.79 %، وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1 %، ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها خلال الجلسات الثلاث الماضية. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.22 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.35 %. وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية مرة أخرى، إذ تراجعت 3.3 %.

وانخفضت أيضاً أسهم شركات التكنولوجيا عن مستوياتها القياسية. وهوى سهم شركة «بي.إي سيمي كوندكتور إندستريز» 8.5 % بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيف سهم الشركة الهولندية المصنعة ⁠لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى «بيع»، مشيرا إلى المخاطر التي تهدد اعتماد تقنية التغليف الهجينة للرقائق.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في «إيه.جيه بيل»: يراهن الناس على أن الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لن يتباطأ، وأن الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط لن تعرقل الأخبار الإيجابية ‌المتعلقة بقطاع التكنولوجيا. وأضاف: يتخذ المستثمرون موقفا أكثر حذرا في أوروبا، حيث تقل نسبة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط، إذ لا تظهر بوادر على تباطؤ الهبوط الحاد في ‌سوق السندات العالمية، في ظل ما يعانيه المستثمرون من مصاعب بسبب ‌ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم المستمرة وعدم اليقين إزاء توقعات أسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد السندات ‌في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً، واتسعت ‌هوامش العوائد الفرنسية بسبب المخاوف من تدهور وضع فرنسا المالي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وارتفع عائد السندات ​الحكومية الألمانية لأجل 10 ‌سنوات إلى 3.5279 % قبل أن ​يغلق دون تغيير يذكر.

وفي طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة ​بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ سعى المستثمرون ‌إلى جني ​الأرباح من موجة ارتفاع سريعة في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر نيكاي 0.86 % ليصل إلى 70074.13 نقطة عند استراحة منتصف التعاملات. وتجاوز المؤشر حاجز 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وارتفع بنسبة تقارب خمسة بالمئة ⁠منذ بداية الشهر. كذلك تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 بالمئة إلى 4158.89 نقطة.