«أمواج» تسلم مشروع «ستارلايت بارك» في دبي

أعلنت شركة «أمواج» عن تسليم مشروع «ستارلايت بارك» في «ميدان»، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، في خطوة تمثل أول مشروع تسلّمه الشركة في دبي ومحطّة مفصليّة في مسيرة نموّها وتوسّعها. ويؤكد إنجاز المشروع التزام «أمواج» للتطوير بالانضباط في التنفيذ، وتركيزها على تحويل الرؤية التطويريّة إلى مجتمعات سكنيّة مكتملة وملموسة على أرض الواقع.

وباعتباره أوّل مشاريع «أمواج» في دبي، أدّى «ستارلايت بارك» دوراً محوريّاً في بناء الثقة المبكرة لدى المشترين؛ إذ لم تستند ثقتهم إلى فكرة المشروع وطموحه التصميمي فحسب، بل أيضاً إلى قدرة المطوّر على الوفاء بالتزاماته وتسليم المشروع كما وُعد به، وهي ثقة تعزّزت اليوم مع إنجازه في الموعد المحدّد.

ويقع «ستارلايت بارك» في منطقة ديستريكت إيلفن من «ميدان»، ويضم 172 وحدة سكنيّة موزّعة على أربعة مبانٍ تتألّف من طابق سفلي، وطابق أرضي، وخمسة طوابق، إضافة إلى السطح، مع خيارات تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. وصُمّم المشروع ليقدّم أسلوب حياة عائليّاً بطابع المنتجعات، حيث يجمع بين المساكن العصريّة ومجموعة من المرافق التي تعزّز العافية والترفيه والتواصل المجتمعي.

ويستفيد سكان «ستارلايت بارك» من مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مسابح واستراحات على أسطح المباني الأربعة، وسينما خارجيّة، واستوديوهات للياقة البدنيّة واليوغا والملاكمة، وملعب البادل، ومناطق ألعاب للأطفال، ونادياً داخليّاً مخصّصاً لهم، إلى جانب عدد من المرافق المجتمعية الأخرى. كما تتميّز الوحدات السكنيّة بأجهزة مطبخ فاخرة، ووحدات تلفاز مدمجة، وتفاصيل جداريّة مصمّمة خصّيصاً لغرف النوم الرئيسيّة، بما يعكس عناية أمواج للتطوير بأدق التفاصيل والتزامها بتقديم مستويات عالية من الجودة في مختلف عناصر المشروع.

وقال عماد صالح، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة «أمواج»: سيظل مشروع «ستارلايت بارك» يحتل مكانة خاصّة في مسيرة ’أمواج‘، كونه أوّل مشاريعنا في دبي٬ ونقطة الانطلاق التي منحنا فيها المشترون ثقتهم، ليس استناداً إلى فكرة المشروع فحسب، بل إيماناً برؤيتنا وقدرتنا على تحويلها إلى واقع وتسليم ما وعدنا به. ويمثّل إنجاز المشروع في الموعد المحدّد محطّة بالغة الأهميّة لفريقنا، والأهم من ذلك، للأشخاص الذين اختاروا «ستارلايت بارك» ليكون منزلهم ومكاناً لحياتهم.

وقال مراد صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمواج»: لحظة التسليم هي الاختبار الحقيقي لأي رؤية تطويريّة. وقد أتاح لنا مشروع "ستارلايت بارك" ترجمة نهجنا في التصميم والإنشاء والتطوير إلى مجتمع سكني مكتمل على أرض الواقع، فيما يعكس التسليم وفق الجدول الزمني مستوى الانضباط والتنسيق الذي يقف وراء مختلف مراحل التنفيذ. ومع انتقالنا إلى المرحلة المقبلة من مسيرة ’أمواج‘ في دبي، سنواصل الالتزام بالتركيز ذاته على جودة التنفيذ والانضباط التشغيلي في كل مشروع نتولى تطويره.