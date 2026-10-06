كريم بنزيما يشتري وحدات سكنية في «مساكن مرسيدس-بنز مدينة بن غاطي» في دبي

أعلنت بن غاطي العقارية عن اقتناء نجم كرة القدم العالمي كريم بنزيما عدداً من الوحدات السكنية في مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي»، ووحدة فاخرة في البرج الأيقوني «فيجن آيكونك»، خلال حفل إطلاقه الذي أقيم في كوكاكولا أرينا، بحضور مجموعة من روّاد الأعمال البارزين ونخبة من المستثمرين والشخصيات المهمة.

شهد الحفل مراسم توقيع الصفقة بين كريم بنزيما وعبد الله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات، بحضور محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس الإدارة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مبيعات الشركة زخماً متزايداً في ظل الطلب المتنامي على مشاريعها من النجوم العالميين والمستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد برج «فيجن آيكونك» أفخم أبراج مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» وأحد أبرز معالمه، والذي يتألف من 78 طابقاً يضم 1426 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة وحتى خمس غرف، وأجنحة ملكية، بالإضافة إلى 27 محلاً تجارياً، على أرض تبلغ مساحتها نحو 239844 قدم مربعة. كما يضم البرج إطلالات على برج خليفة ومضمار ميدان ودبي كريك هاربر، وأكثر من 30 مرفقاً عالمياً، يتصدرها مسبح إنفيني يمتد على مساحة 177328 قدم مربعة، ويتجاوز حجمه المسبح الأولمبي.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي العقارية: يعكس اختيار النجم الفرنسي كريم بنزيما الاستثمار في مشاريع بن غاطي المكانة التي وصلت إليها الشركة، وقدرتها على تطوير مشاريع تحظى باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين ونخبة المشاهير. لقد كان هدفنا دائماً تقديم مفهوم مختلف للتطوير العقاري، ينطلق من دبي إلى العالم، يجمع بين التصميم المتفرّد والجودة الاستثنائية والشراكات مع العلامات العالمية، ويمنح مشاريع بن غاطي هوية وقيمة مميزة في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق قال عبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات: تعكس هذه الصفقة قدرة بن غاطي على استقطاب أسماء عالمية بحجم النجم العالمي كريم بنزيما. كما أن اختياره الاستثمار في عدة وحدات في (مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي) وبرج (فيجن آيكونك) يؤكد قوة الطلب على مشاريعنا التي تجمع بين المنتج العقاري المتفرّد وأسماء العلامات العالمية والمواقع الاستراتيجية، وهي مقومات رئيسية في قرارات المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نوعية في سوق دبي العقاري.

ويعزّز انضمام النجم الفرنسي إلى قائمة المُلّاك في مشاريع بن غاطي، إلى جانب أسماء بارزة من المشاهير مثل نيمار جونيور، وأندريا بوتشيلي، وإيمريك لابورت، وتوني كروس، ريادة الشركة في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً، كما يجسّد قدرتها على استقطاب شريحة متنامية من أصحاب الثروات والمشترين الدوليين، كما يعكس مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم.

ويُعد مشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» في ميدان أول مدينة سكنية في العالم تحمل اسم علامة مرسيدس-بنز، باستثمارات إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، وعلى مساحة تتجاوز 10 ملايين قدم مربعة. ويضم المخطط الرئيسي 12 برجاً ضمن وجهة سكنية متكاملة.