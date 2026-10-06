غرفة أبوظبي و«أرامكس» تتعاونان لدعم الشركات بأسعار شحن تفضيلية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انضمام شركة «أرامكس» إلى شبكة شركاء مبادرة «امتيازات الأعضاء»، بموجب اتفاقية تعاون تتيح للشركات الأعضاء المؤهلة الاستفادة من أسعار تفضيلية على مجموعة واسعة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز المزايا العملية المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

ووقّع الاتفاقية عن الغرفة فهد الواحدي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعن «أرامكس» طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي. وتتيح الشراكة لأعضاء الغرفة الاستفادة من خدمات تشمل الشحن المحلي والدولي، والتوصيل السريع، ودعم التجارة الإلكترونية، والتخزين، إلى جانب مجموعة من الخدمات التشغيلية واللوجستية.

وبموجب الاتفاقية، تقدم «أرامكس» لأعضاء غرفة أبوظبي خصومات تتراوح بين 45% و60% مقارنة بأسعارها المرجعية، وفقاً لنوع الخدمة والوجهة والشروط التشغيلية والتجارية. ومن شأن هذه المزايا دعم الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في خفض تكاليفها اللوجستية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تسهيل وصولها إلى العملاء والأسواق داخل الدولة وخارجها.

وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توسيع المزايا المقدمة لمجتمع الأعمال يمثل جزءاً من التزام الغرفة بتوفير خدمات تواكب احتياجات الشركات وتدعم نموها وتوسعها، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أرامكس» تمثل إضافة نوعية لمبادرة «امتيازات الأعضاء».

من جانبه، أكد طارق أبو ياغي أهمية الشراكة في دعم الشركات بحلول لوجستية مرنة وفعالة، في ظل تسارع نمو التجارة الإلكترونية وتوسع الشركات عبر الأسواق، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية والنمو.

ولا تقتصر الاتفاقية على الأسعار التفضيلية، إذ تشمل كذلك تسهيل تسجيل الأعضاء وتفعيل الخدمات، وتوفير الدعم التشغيلي، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والكفاءة التشغيلية.

كما تتضمن تطوير صفحة أو بوابة مخصصة تتيح لأعضاء الغرفة التعرف إلى الخدمات والعروض وآلية التسجيل والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص نقطة اتصال من «أرامكس» لدعم الشركات ومعالجة احتياجاتها التشغيلية.

وتأتي الشراكة ضمن جهود غرفة أبوظبي لتوسيع نطاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» وتحويل شبكة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة إلى خدمات ومزايا مباشرة تعزز تنافسية الشركات، وتدعم فرص نموها داخل الإمارات وخارجها.