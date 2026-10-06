«إيه إس بي كابيتال» تطلق صندوقاً عالمياً متعدد الأصول

أعلنت شركة إيه إس بي كابيتال (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار، عن إطلاق صندوق ASB Principal متعدد الأصول بالشراكة مع Principal Asset Management. وقد صُمم هذا الصندوق الاستثماري ليتيح للمستثمرين تنويعاً عالمياً متنوعاً على فئات أصول متعددة من خلال أداة استثمارية واحدة.

ويستثمر صندوق ASB Principal متعدد الأصول في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والأسواق الخاصة، بما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم بصورة أكثر شمولاً. وتجمع هذه الشراكة بين منصة (ASB Capital) الاستثمارية وانتشارها وقدرات (Principal) العالمية في توزيع الأصول وخبراتها الاستثمارية.

ويدعم هذا الإطلاق استراتيجية (ASB Capital) الرامية إلى تطوير حلول متميزة تتوافق مع متطلبات مستثمريها من ناحية الدخل والتنويع والسيولة. كما يوفر لهم عنصراً أساسياً ميسّر الوصول لمحافظهم، حيث إنه يتيح لهم تنويعاً استثمارياً في الأسواق وفئات الأصول والاستراتيجيات الاستثمارية.

وقال رفيق النايض، العضو المنتدب لشركة (ASB Capital): «صُمم صندوق ASB Principal متعدد الأصول للمستثمرين الساعين إلى تنويعاً عالمياً من خلال أداة استثمارية واحدة تُدار وفق استراتيجية استثمارية نشطة. فعوضاً عن قيام المستثمرين ببناء مخصصات استثمارية وإدارتها باستمرار عبر صناديق وأوراق مالية منفصلة، يتيح لهم هذا الصندوق الاستثمار في فئات أصول متعددة من خلال أداة واحدة بصورة ميسرة، ضمن إطار استثماري منضبط يستجيب لتغيرات ظروف السوق».

وأضاف: «تجمع شراكتنا مع Principal بين قدراتها العالمية في الاستثمار وتوزيع الأصول، ومجموعة منتجات ASB Capital ومنصتها المتكاملة. وتجدر الإشارة إلى أن الجمع بين الأسواق العامة وفرص مختارة في الأسواق الخاصة في هذا الصندوق يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو بناء مجموعة شاملة من الحلول التي تلبي مختلف مستويات الآفاق الاستثمارية والمخاطرة».

وقال توماس تشيونغ، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة (Principal) المالية ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «يتطلب الاستثمار الفعّال في فئات الأصول المتعددة الاستفادة من نطاق واسع من الفرص الاستثمارية، والتقييم المستمر للفرص التي يمكن أن تحقق عوائد مناسبة لمستويات المخاطر في الأسواق العامة والخاصة. وتتيح هذه الشراكة لـ(ASB Capital) الاستفادة من خبرات (Principal) العالمية في توزيع الأصول، وفرقها الاستثمارية المتخصصة في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والأسواق الخاصة، بما يدعم تقديم حل استثماري متنوع يلبي احتياجات المستثمرين في الشرق الأوسط».