«رويال للتطوير القابضة» و«ساس» تُرسيان عقد أعمال إنشاءات لمشروع بـ 790 مليون درهم

أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة، وبالشراكة مع «ساس العقارية»، عن ترسية عقد أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» على شركة «فايبركس» بصفتها المقاول الرئيسي، في خطوة تمثل محطة محورية في مسيرة تطوير المشروع وانتقاله من مرحلة الأعمال التمهيدية إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي الكامل.

وعقب استكمال الأعمال التمكينيَة بنجاح، من المقرر مباشرة أعمال الإنشاءات الرئيسية في أكتوبر 2026، وفق برنامج تنفيذي يمتد على مدى 27 شهرًا، على أن يكتمل المشروع في ديسمبر 2028. وبموجب العقد البالغ قيمته 800 مليون درهم، ستتولى «فايبركس» تنفيذ نطاق أعمال المقاول الرئيسي مستندةً إلى خبرة تتجاوز خمسة عقود في قطاع الإنشاءات وقوة عاملة تضم أكثر من 17 ألف موظف، بما يدعم تنفيذ لأعمال وفق أعلى معايير الجودة الإنشائية والكفاءة الفنية ومتطلبات السلامة، وضمن البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.

يقع مشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» في جزيرة الريم بأبوظبي، ويستوحي تصميمه من موقعه المتميز، مستفيدًا من إطلالاته البحريَة على بيئة القرم وفي ظل منطقة السعديات الثقافية، ليقدم تجربة سكنية فريدة تعكس تطور المشهد السكني الفاخر في الإمارة، حيث يجمع بين العمارة المعاصرة ومعايير «أوتوغراف كولكشن» من ماريوت.

وقال طارق نزّال، الرئيس التنفيذي لشركة رويال للتطوير القابضة: تمثل ترسية عقد أعمال الإنشاءات الرئيسية محطة محورية في مسيرة تطوير مشروع «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» وتؤكد انتقاله إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي الكامل. وبالتعاون مع شركائنا في ساس العقارية، نمضي قدمًا في تنفيذ مشروع يجسد رؤيتنا المشتركة للتميز في التصميم والجودة، ويحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف نزّال: مع مواصلة توسيع محفظة أعمالنا من المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، ترتكز استراتيجيتنا على بناء شراكات مع أبرز الأسماء العالمية ونخبة المتخصصين الرائدين في القطاع لتطوير وجهات استثنائية وفق أعلى المعايير. ويجسد اختيار «فايبركس» لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية هذه الرؤية، كما يعكس التزامنا المشترك بكفاءة التنفيذ وجودته، بما يضمن تجسيد رؤية المشروع وتسليمه وفق أعلى المعايير.

وقال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقارية: يمثّل الالتزام بأعلى معايير الجودة وتسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة ركيزة أساسية في عملنا. وتجمعنا في «سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز» رؤية واضحة مع «رويال للتطوير القابضة» و«أوتوغراف كولكشن» من ماريوت لتقديم مشروع يجسد أعلى مستويات التصميم والجودة والتجربة السكنية الراقية. فاختيار الشريك المناسب لتنفيذ أعمال الإنشاءات يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذه الرؤية، ونثق بأن «فايبركس» تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للوفاء بالتزاماتنا وتنفيذ المشروع وفق المعايير التي تليق بمشروع بهذا المستوى.

من جانبه، قال سفيان الصالح، المدير الاداري لشركة فايبركس: نعتز بالثقة التي منحتنا إياها رويال للتطوير القابضة وساس العقارية لتولي تنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروع سيمونت أوتوغراف كولكشن ريزيدنسز. ونقدر اختيارنا للمساهمة في إنجاز مشروع بهذه الأهمية والمكانة. وسنعتمد على خبراتنا وقدراتنا الفنية والتشغيلية لتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، مع الالتزام بأدق التفاصيل في مختلف مراحل الإنشاء، وتسليم المشروع وفق أعلى المعايير.

وتؤكد ترسية أعمال الإنشاءات الرئيسية على «فايبركس»، التزام رويال للتطوير القابضة بتنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة الإنشائية، من خلال التعاون مع شركاء يتمتعون بخبرات واسعة ويلتزمون بأعلى مستويات الجودة والسلامة والتميز الفني في جميع مراحل التطوير.