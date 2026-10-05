«شنايدر إلكتريك» تتوسع في الذكاء الاصطناعي بصفقة استحواذ قياسية بقيمة 22.6 مليار دولار

وافقت «شنايدر إلكتريك» على شراء شركة البرمجيات الصناعية «بي تي سي» مقابل نحو 22.6 مليار دولار، في خطوة تكثف جهودها للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر أكبر صفقة استحواذ لها حتى الآن.

وبموجب الصفقة، ستضيف «شنايدر إلكتريك» برمجيات هندسية تستخدمها قطاعات السيارات والطيران والتقنيات الطبية إلى محفظة أعمالها.

وتبلغ القيمة النقدية الإجمالية للصفقة نحو 22 مليار يورو، وتمول عبر إصدار أسهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات يورو وديون جديدة تصل إلى 17 مليار يورو، ومن المقرر إتمامها بحلول الربع الثالث من 2027.

وتمنح الصفقة «شنايدر إلكتريك» فرصة للتوسع أكثر في مجالي البرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي، لكنها قد تضع على المجموعة الفرنسية عبئاً تمويلياً كبيراً.