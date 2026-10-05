الشركات العقارية تواصل إطلاق المشاريع الجديدة

يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة واسعة وزخماً استثمارياً كبيراً خلال عام 2026، مع إطلاق مئات المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي والشارقة لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة.

وفي هذا الإطار، أطلقت برتڤيل للتطوير العقاري مشروعها السكني الجديد «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» في أبوظبي. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن النموذج المعماري للمشروع، إلى جانب تقديم نظرة متكاملة على وحداته السكنية ومرافقه، وموقعه على الواجهة البحرية.

من المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2031.

يقع مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» على واحدة من قطع الأراضي الشاطئية في جزيرة الريم، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها 17,534 متراً مربعاً، وتتمتع نحو 92% من الوحدات السكنية بإطلالات مباشرة على البحر. كما يضم المشروع 13 وحدة من المحلات تجارية.

وقال المهندس إسلام سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برتڤيل للتطوير العقاري: «يمثل مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» رؤيتنا لجيل جديد من الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي. وقد صُممت هندسة المشروع بانسجام مع محيطه، لتوظّف الضوء الطبيعي والإطلالات المفتوحة والمساحات الخارجية الرحبة في إثراء تجربة السكن. ويضم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، مجهزة بمواد مختارة بعناية وتشطيبات عالية الجودة ومنتجات من علامات تجارية عالمية رائدة. وتتصل تجربة السكن مباشرة بنادي الشاطئ، الذي يشكل مبنى مخصصاً متصلاً بالمجمع السكني، بما يخلق امتداداً سلساً بين المنزل والشاطئ والمرافق المستوحاة من المنتجعات. وإلى جانب ذلك، تضيف الامتيازات الفندقية من فئة الخمس نجوم تحت علامة باب القصر بُعداً متكاملاً لتجربة السكن، فيما صُمم كل عنصر بعناية ليعزز جودة الحياة ويوفر للسكان مزيجاً من الخصوصية والراحة والارتباط بالمحيط الطبيعي. وقد جمعنا بين العمارة والطبيعة والضيافة لنقدم وجهة متكاملة تعكس مفهوم الحياة العصرية على البحر».

يقدّم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل بنظام التملك الحر، تتنوع بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، وتصل مساحاتها إلى نحو 3,100 قدم مربعة.

تمتد مرافق المشروع على مستويات متعددة، لتوفر منظومة متكاملة من التجارب الترفيهية والرياضية والاسترخاء، تشمل مسبحاً بإطلالات مباشرة على البحر ومسبحاً علوياً، ومرافق للصحة واللياقة البدنية، ومساراً بطول 650 متراً للجري والمشي، وملاعب للبادل ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مساحات للعائلات والأطفال، وحدائق منسقة ومساحات مخصصة للعمل المشترك. ويكتمل هذا المشهد بنادي الشاطئ الخاص، الذي يتصل مباشرة بالمبنى السكني ليشكل امتداداً متكاملاً لتجربة المعيشة، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الشاطئ ومساحات خاصة للترفيه والاسترخاء وإطلالات بانورامية على البحر.