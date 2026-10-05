إيه إس بي كابيتال تطلق صندوقاً للتمويل الخاص المتوافق مع الشريعة بالشراكة مع ستيب ستون العالمية

أعلنت إيه إس بي كابيتال (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ 10.2 مليارات دولار، إطلاق صندوق إيه إس بي ستيب ستون للتمويل الخاص بالتعاون مع شركة ستيب ستون (StepStone) الأمريكية المدرجة في بورصة ناسداك، في خطوة تستهدف توسيع فرص الاستثمار في الأصول البديلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر استراتيجية عالمية تركز على تحقيق دخل مستدام ونمو في رأس المال.

وقد تم تصميم هذا الصندوق بهيكلة مفتوحة المدة، بهدف توفير قدر أكبر من المرونة في الاستثمار في الصندوق والتخارج منه. وترتكز الاستراتيجية بصورة رئيسية على تقديم تمويل مضمون من الدرجة الممتازة للشركات متوسطة الحجم في أسواق الولايات المتحدة، بما يجسد نهجاً منضبطاً في الاكتتاب وتنويعاً عبر المقترضين والقطاعات.

وتُمثل الشراكة محطة رئيسية في توسع (ASB Capital) في الأسواق الخاصة، حيث إنها تمثل امتداداً في نطاق حلولها الاستثمارية لتلبية الطلب على استثمارات بديلة مدرّة للدخل ومطابقة للشريعة الإسلامية. ومع تزايد دور الائتمان الخاص في المحافظ الاستثمارية العالمية، يهدف الصندوق إلى إتاحة فرصة الاستثمار في استراتيجيات عالمية ذات سجل أداء مثبت وعوائد جذابة قياساً إلى مستويات المخاطر. كما تركز الاستراتيجية بصورة كبيرة على أولوية التمويل من حيث السداد، وتغطية الضمانات، وتنويع المحفظة.

ومن خلال شراكتها مع (StepStone)، تتيح (ASB Capital) لعملائها الاستفادة من قدرات منصة استثمار عالمية في الأسواق الخاصة تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 245 مليار دولار أمريكي. وتجمع الشراكة بين خبرة (StepStone) في الأسواق الخاصة وشبكتها الاستثمارية العالمية وقدراتها المؤسسية، وحضور (ASB Capital) الإقليمي ومجموعة منتجاتها المتنوعة. ويشكل صندوق ASB StepStone للتمويل الخاص جزءاً من استراتيجية (ASB Capital) الأوسع لتنويع حلولها الاستثمارية، وتمكين المستثمرين من الاستثمار في فئات الأصول البديلة التي تدعم توليد الدخل وتنويع المحافظ.

قال رفيق النايض، العضو المنتدب لشركة (ASB Capital): «يمثل صندوق ASB StepStone للتمويل الخاص محطة مهمة في تطوير منصتنا للأسواق الخاصة. ويتطلع المستثمرون بصورة متزايدة إلى استراتيجيات مدرة للدخل تُدار بصورة نشطة وتسهم في تنويع محافظهم بما يتجاوز أصول الأسواق العامة. ومن خلال شراكتنا مع StepStone، نوفر للعملاء فرصة للاستفادة من استراتيجية متنوعة للتمويل الخاص، مدعومة بقدرات استثمارية مؤسسية وبناء منضبط للمحفظة».

وقال هانس-يورغ باومان، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـStepStone Private Debt: «يمكن للتمويل الخاص أن يشكّل عنصراً مهماً في المحافظ المتنوعة من خلال إتاحة دخل تعاقدي وفرص لا تتوافر عادة في الأسواق العامة. ويسعدنا أن نتعاون مع ASB Capital، إحدى أسرع شركات إدارة الأصول نمواً في المنطقة، لإتاحة استراتيجية متنوعة للتمويل الخاص أمام المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة، بما يجمع بين قدراتنا العالمية في الأسواق الخاصة وحضور ASB Capital وخبراتها».