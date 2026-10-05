شركة عالمية: الذهب مقبل على مستويات قياسية في 2027

تتوقع شركة "ميتالز فوكاس" الاستشارية العالمية للمعادن النفيسة في تقريرها السنوي أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة جديدة بحلول عام 2027، في ظل اتجاه المستثمرين للبحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار، وسط الضغوط التضخمية وتنامي العجز المالي في الولايات المتحدة.

ويرجح التقرير أن يبلغ متوسط سعر الذهب 5330 دولارا للأوقية خلال عام 2027، وهو ما يمثل زيادة تقارب 22% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 4152.27 دولارا للأوقية، بحسب "رويترز".

وفي سوق الفضة، تشير التوقعات إلى اتجاه صعودي خلال الـ 18 شهرا القادمة اعتمادا على عوامل الاقتصاد الكلي ذاتها التي تدعم الذهب، وتتوقع "ميتالز فوكاس" أن يتجاوز متوسط سعر الفضة 90 دولارا للأوقية في الربع الأخير من 2027، مقارنة بمتوسط محتمل عند 70 دولارا للأوقية في الربع الرابع من 2026.

بالنسبة إلى المعادن الأخرى، تظل النظرة المستقبلية للبلاتين إيجابية، بدعم من استمرار عجز السوق للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعره نحو 2060 دولارًا للأوقية في 2027، وفي المقابل، تُقدّر الشركة متوسط سعر البلاديوم عند 1330 دولارًا للأوقية خلال العام نفسه.