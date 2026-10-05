إيرادات فوكسكون تقفز 47% بدعم الطلب على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "فوكسكون" التايوانية، أكبر مُصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، ارتفاع إيرادات الربع الثالث 47% على أساس سنوي، بدعم من الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة توقعات السوق.

وبلغت إيرادات الشركة، المعروفة رسمياً باسم "هون هاي" للصناعات الدقيقة ومقرها تايوان، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 3.03 تريليون دولار تايواني (95.4 مليار دولار)، مقابل التوقعات البالغة 2.83 تريليون دولار تايواني.

وسجلت إيرادات سبتمبر وحده مستوى قياسياً عند 1.16 تريليون دولار تايواني، بزيادة 38% سنوياً، لتتجاوز حاجز التريليون دولار تايواني شهرياً للمرة الأولى.

وتتوقع الشركة استمرار نمو عمليات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الرابع، إلى جانب دعم موسم الذروة التقليدي لمنتجات الإلكترونيات في النصف الثاني من العام، بما يرجح أداءً إجمالياً متماشياً مع توقعات السوق الحالية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ضرورة متابعة تأثير التقلبات في البيئة السياسية والاقتصادية العالمية.