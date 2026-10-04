أول منظومة مدعومة بنظام حساب الضمان لتجارة لوحات المركبات المميزة في دبي

تشهد تجارة لوحات المركبات المميزة في دولة الإمارات نمواً متواصلاً، مدفوعة بالطلب المرتفع من المستثمرين وهواة الاقتناء الذين ينظرون إلى اللوحات النادرة باعتبارها أصولاً ذات قيمة عالية، ورمزاً للمكانة الاجتماعية، وفي هذا الإطار، أطلقت «مازال» رسمياً عن منصتها الرقمية الجديدة، لتقدم أول منظومة متكاملة من نوعها في دولة الإمارات، مدعومة بنظام حساب الضمان، ومخصصة لبيع وشراء وتداول لوحات المركبات المميزة في دبي.

وقد أصبحت الإمارات، لا سيما دبي وأبوظبي، من أبرز الأسواق العالمية لهذا النوع من الأصول، حيث تُسجل بعض اللوحات المميزة أسعاراً قياسية تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم.

وتم إطلاق المنظومة خلال حفل، بحضور نخبة من المعنيين بالقطاع، إيذاناً بمرحلة جديدة في سوق لوحات المركبات المميزة في دبي.

وشهد الحفل أيضاً مزاداً مباشراً، هو الأول من نوعه في دولة الإمارات للوحات المركبات المميزة في السوق الثانوي. كما طُرحت خلاله لوحات مركبات وأرقام تعريفية (IDs) مميزة، من «مازال» للمزايدة، ما أضفى مزيداً من الحماس على أجواء الأمسية.

وقال عبد الله المير رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ «مازال»: «إن بناء سوق يتمتع بالمصداقية، يتطلب أكثر من مجرد تكنولوجيا متقدمة، فهو يقوم على الثقة والأطر الواضحة التي تنظّم الملكية وعمليات البيع والشراء. ومن خلال خبرتي في قطاع لوحات المركبات في دبي وبيئته التنظيمية، لمست عن قرب أهمية وضع آليات تحمي الأصول والبائعين والمشترين على حد سواء. وهنا يأتي دور «مازال»، التي تجمع هذه الركائز ضمن منظومة واحدة تتيح التحقق من الملكية، وتضمن أمان عمليات الدفع، وتوفر مساراً واضحاً وشفافاً للتداول، بما يرسّخ معايير أعلى للثقة والأمان في السوق».

تتيح «مازال» للمستخدمين استعراض لوحات المركبات المميزة وعرضها للبيع، والمشاركة في المزادات المباشرة، وإتمام عمليات البيع والشراء عبر نظام حساب الضمان. ووفقاً لآلية المعاملات المعتمدة في هذه المنظومة، يتم إيداع أموال المشتري بأمان في حساب الضمان فور الاتفاق على الصفقة، ولا تُحوّل إلى البائع إلا بعد التأكد رسمياً من اكتمال نقل ملكية اللوحة.

وفي إطار حرصها على توفير تجربة دفع آمنة وسلسة، أبرمت «مازال» شراكة مع Transguard لتقديم خدمة موثوقة لتحصيل المبالغ النقدية من العملاء الذين يفضلون السداد بهذه الطريقة. وتوفر هذه الشراكة للعملاء خياراً إضافياً للدفع، بما ينسجم مع نهج «مازال» القائم على الأمان والشفافية في جميع مراحل البيع والشراء.

وفي خطوة تعكس التزام «مازال» بالمسؤولية المجتمعية، شهد حفل الإطلاق مزاداً مباشراً، خُصصت عائداته لصالح جمعية بيت الخير، دعماً لجهودها ومبادراتها الخيرية.