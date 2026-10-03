«بي واي دي تي آي 7» في الإمارات

أعلنت «الفطيم بي واي دي الإمارات» عن إطلاق سيارة BYD Ti 7 الهجينة القابلة للشحن، في خطوة تعكس الطلب المتزايد في المنطقة على حلول التنقل الكهربائي العملية وطويلة المدى والمناسبة لأسلوب الحياة العصري.

وتوسّع Ti 7 تشكيلة «الفطيم بي واي دي» الإمارات المتنامية، لتوفر للعملاء سيارة SUV متعددة الاستخدامات تجمع بين الكفاءة الكهربائية والمرونة اليومية، ضمن مجموعة واسعة من الطرازات المتاحة. وتمتاز السيارة الجديدة بتصميم صندوقي جريء يدعم القيادة الديناميكية في المدن وخوض المغامرات على الطرق الوعرة في آن معاً؛ حيث توفر قدرة قصوى مشتركة تبلغ 480 حصاناً، وعزم دوران قدره 630 نيوتن متر، ومدى إجمالي يبلغ 870 كم. وبفضل تصميمها الخارجي المذهل المستوحى من «سفينة الفضاء» ومقصورتها الداخلية المزودة بأحدث التقنيات، توفر Ti 7 للسائقين في الإمارات خياراً جديداً للسيارات القوية متعدد الاستخدامات ضمن التشكيلة المتنامية لمحفظة «الفطيم بي واي دي الإمارات».

وترتكز هذه السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، على منصة DM-p المتطورة من «بي واي دي» والتي تمتاز بنظام دفع كلي كهربائي ذكي بمحركين، والمصممة لتحقيق تسارع مذهل ودعم قدرات القيادة على الطرق الوعرة. ويجمع هذا النظام المبتكر بين محرك بنزين مزود بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين قويين. وتوفر هذه المكونات مجتمعةً تجربة قيادة مميزة، خصوصاً مع تقنية الكبح المتجدد والإدارة الذكية للطاقة اللتين تساهمان في تعزيز كفاءة Ti 7.

وتوفر السيارة قدرة قصوى مشتركة تبلغ 480 حصاناً (360 كيلو واط)، وعزم دوران قدره 630 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة بزمن يقارب 5.3 ثوان. وهي مجهزة كذلك بنظام التعليق الذكي (DiSus-C) الذي يتميز بنظام تعليق أمامي مستقل بوصلات شوكية مزدوجة ونظام تعليق خلفي خماسي الوصلات، مما يوفر توازناً بين الراحة والتحكم في القيادة على الطرق المعبدة ومختلف التضاريس الصعبة.

وتشمل مزايا السيارة أيضاً مدى إجمالي يبلغ 870 كم، ومدى قيادة كهربائية بالكامل يبلغ 80 كم، إلى جانب أوضاع القيادة على الطين والرمال والثلج والجبال؛ وبذلك تتعامل السيارة بكفاءة عالية مع مختلف الظروف، بما في ذلك نمط الدوران المحوري / وضعية الأداء العالي / التحكم بالزحف.

وتمتاز السيارة بتصميم خارجي جريء مستوحى من «سفينة الفضاء» بشكل صندوقي، ومصابيح أمامية من نوع Ti Energy على شكل حرف H، ومصابيح خلفية من النوع ذاته، إلى جانب مقصورتها الداخلية الفخمة.

وتضم المقصورة شاشة لمس مقاس 15.6 بوصة، وشاشة LCD مقاس 10.25 بوصات، وشاشة عرض أمامية مقاس 26 بوصة. ويكتمل التصميم الداخلي الفاخر بنظام صوتي غامر من ديراك مزود بـ 14 مكبر صوت، ومقاعد أمامية وخلفية مزودة بنظام تهوية، بالإضافة إلى وظيفة الذاكرة، ووظيفة التدليك في الفئات الأعلى، وثلاجة سيارة بسعة 4.5 لترات، ونظام تنقية هواء فوري PM2.5.

تم تصميم السيارة لتلبية معايير السلامة الممتازة من فئة الخمس نجوم؛ إذ تضم تسع وسائد هوائية، بما في ذلك وسادة هوائية أمامية إضافية. وتوفر المقصورة مساحة واسعة للركاب تزيد عن 3.3 متر مكعب، ومساحة تخزين تبلغ 1880 لتر عند طي المقاعد الخلفية. كما تضم كاميرا بانورامية بزاوية 360 درجة، ونظام DiPilot 5 المتطور، والعديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام التحكم في ثبات السيارة عند انفجار الإطار (TDSC).