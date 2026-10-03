«فريلاندر» البريطانية تدشن حضورها الأول في الإمارات

أعلنت فريلاندر، العلامة البريطانية الفاخرة للمركبات الذكية متعددة التضاريس، عن تعيين الطاير للسيارات وبريمير موتورز موزعين حصريين ومعتمدين لها في دولة الإمارات، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة توسع العلامة على الساحة الدولية.

وجاء الإعلان خلال مراسم رسمية جمعت لوسيا ماو، الرئيس التنفيذي لشركة فريلاندر الدولية، مع مطر حميد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاير، والسيد سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة الطاير للسيارات وبريمير موتورز، والسيد أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات، حيث جرى توثيق الشراكة رسمياً، و بدء التجهيزات للإطلاق العالمي لعلامة فريلاندر من إمارة أبوظبي وتقديم طراز فريلاندر8.

وتُعد دولة الإمارات أول سوق دولية تختارها فريلاندر، بما يعكس المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الدولة في خطط العلامة للتوسع العالمي. وابتداءاً من الإمارات، تستعد فريلاندر لترسيخ حضورها في أسواق الشرق الأوسط، مع مواصلة التحضيرات لإطلاق العلامة رسمياً في المنطقة من أبوظبي، بالتزامن مع الكشف عن فريلاندر8، أحدث طرازات العلامة المرتقبة.

وقد تم تعيين الطاير للسيارات موزعاً معتمداً لعلامة فريلاندر في دبي والإمارات الشمالية، فيما تتولى بريمير موتورز تمثيل العلامة في أبوظبي. واستناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في تمثيل نخبة من أرقى العلامات التجارية في قطاع السيارات، توظف كل من الطاير للسيارات وبريمير موتورز خبراتهما العريقة في قطاع السيارات الفاخرة، إلى جانب شبكة متكاملة ومتطورة لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، بما يشكل قاعدة قوية لهذه الشراكة ويعزز حضور العلامة في السوق الإماراتية.

وقال سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب لشركة الطاير للسيارات: تمثل فريلاندر إضافة نوعية ومثيرة إلى مجموعة علاماتنا التجارية، ونحن على ثقة بأن معرفتنا العميقة بالسوق الإماراتية وخبرتنا الراسخة في قطاع السيارات الفاخرة ستسهم في دعم مسيرة نمو العلامة وتعزيز حضورها في الدولة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم حلول تنقل مبتكرة ترتقي بتجارب عملائنا في دولة الإمارات، وتلبي تطلعاتهم المتطورة نحو تقنيات وتصاميم وتجارب قيادة جديدة.

وتوفر الشركتان الموزعتان معاً شبكة متكاملة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في قطاع السيارات، تتألف من 32 مراكز مختلفة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع إمكانات متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية للمركبات، وتوفير قطع الغيار، وإدارة الضمان وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب تجارب خدمة حائزة على جوائز، سواء في صالات العرض أو عبر القنوات الرقمية. وكجزء من خطة إطلاق العلامة، تم توفير ثلاثة معارض رئيسية في دبي وأبوظبي، بما يوفر حضوراً قوياً للعلامة ويضمن للعملاء الوصول إلى تجربة فريلاندر في مواقع استراتيجية.

من جانبها، قالت لوسيا ماو، الرئيس التنفيذي لشركة فريلاندر الدولية: تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في استراتيجية فريلاندر للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ونثق بأن تعاوننا مع اثنين من أبرز الموزعين وأكثرهم خبرة في المنطقة ستوفر أساساً قوياً لمسيرة الإطلاق العالمي لطراز فريلاندر8.

وباعتباره أول طراز استراتيجي للعلامة، يجسّد طراز فريلاندر8 الركائز الأساسية الثلاث للعلامة التجارية: الحرفية البريطانية، والثقة الذكية، والحرية على مختلف التضاريس. ويشكّل الطراز فصلاً جديداً من مسيرة «Legend Reborn»، جامعاً بين التصميم الفاخر والتقنيات الذكية والقدرات المتميزة على مختلف التضاريس، ليمنح عشاق المغامرة حرية استكشاف آفاق جديدة.

ومع اكتمال ملامح شبكة توزيع فريلاندر في دولة الإمارات، تستعد العلامة لإطلاقها العالمي من أبوظبي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من توسعها على الساحة الدولية.