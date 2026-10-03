«جاما ستوديوز» تطلق منشأة للإنتاج الافتراضي في «دبي للإنتاج»

أعلنت «جاما ستوديوز» عن إطلاق منشأتها للإنتاج الافتراضي، مركز الوسائط الرقمية، في مدينة دبي للإنتاج. ويهدف المركز إلى توفير بيئة مخصصة لصناع الأفلام والمخرجين ومديري التصوير وفرق الإنتاج لاستكشاف تطبيقات الإنتاج الافتراضي، بدءاً من التخطيط ومرحلة ما قبل الإنتاج ووصولاً إلى الإنتاج، بالاستفادة من الخبرات التي تقدمها سوني الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستند مركز الوسائط الرقمية إلى مبدأ تشغيلي بسيط؛ إذ تربط أجهزة سوني مراحل سير العمل الإنتاجي من البداية إلى النهاية، وتُنقل الخبرات الناتجة مباشرةً إلى المبدعين في الموقع. وبدلاً من التعامل مع الإنتاج الافتراضي بوصفه جهازاً منفرداً، صُممت المنشأة حول ثلاثة عناصر مترابطة: التقنية نفسها، وآلية سير العمل التي تربط مكوناتها، والمعرفة العملية التي تُنقل إلى مستخدميها من خلال مركز تدريب أُنشئ خصيصاً لهذا الغرض داخل المبنى نفسه.

وأُقيمت فعالية الإطلاق بحضور ممثلي وسائل الإعلام وصناع المحتوى والشركاء، واستعرضت كيف تجمع المنشأة بين خبرات سوني السينمائية وتقنيات الإنتاج الافتراضي والإنتاج المباشر ضمن بيئة واحدة، بما يتيح للمتخصصين في الإنتاج تقييم مدى قدرة هذه التقنيات على تلبية متطلباتهم الإبداعية والتشغيلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوزيف قضماني، مؤسس جاما ستوديوز: «يتسارع الطلب على الإنتاج الافتراضي، مدفوعاً باختيار شركات الإنتاج العالمية دولة الإمارات وجهةً لأعمالها بفضل برامج استرداد تكاليف الإنتاج التي توفرها. وقد استشرفنا هذا التحول مبكراً، وهو ما دفعنا إلى التوسع في مجال الإنتاج الافتراضي. وكان هدفنا الاستثمار في أفضل الحلول لمنشأتنا، وبعد تقييم الخيارات المتاحة في السوق، برز حل سوني للإنتاج الافتراضي بفضل تقنياته وتكامل سير العمل الذي يوفره من البداية إلى النهاية. ونفخر أيضاً باستضافة مركز الوسائط الرقمية التابع لسوني ومرفق التدريب الخاص به، إلى جانب مركز خدمة مجهز بالكامل يدعم عمليات ضبط الجودة. وتوفر هذه الإمكانات مجتمعةً بيئة عملية لصناع الأفلام والمنتجين والفرق الإبداعية تتيح لهم التجربة والتعلم وتوسيع آفاق الإنتاج. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بتلبية احتياجات القطاع اليوم، مع إرساء الأسس اللازمة لدعم الجيل القادم من المواهب في المنطقة».

من جانبه، قال جوبين جوجو، المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل إطلاق مركز الوسائط الرقمية خطوة مهمة في مسيرة استثمارات سوني المتواصلة في المنظومة الإبداعية بالمنطقة. فمن خلال توفير مساحة مخصصة للمتخصصين والمبدعين الطموحين لاستكشاف أحدث تقنياتنا وحلولنا، إلى جانب بيئة عملية للإنتاج وورش العمل والتعرف المباشر على آليات سير العمل، سيتيح المركز للمتخصصين تعميق فهمهم للتقنية وتقييم كيفية توظيف الإنتاج الافتراضي لدعم مشاريعهم. وقد جعل اهتمام جاما بمنظومة سوني هذه الشراكة خياراً طبيعياً، وحرصنا على أن نكون من أوائل من يخوضون معهم هذه الرحلة، بتوفير مجموعة الأدوات المتكاملة والاستثمار الداعم لها. ونرى في ذلك فرصة لتوسيع الإمكانات المتاحة أمام المتخصصين في قطاع الإنتاج بالمنطقة، والمساهمة في تحقيق طموحاتها المتنامية، ودعم الجيل القادم من صناع الأفلام».

ويشكّل حل سوني المتكامل للإنتاج الافتراضي محور التجهيزات في المنشأة، إذ يدعم سير العمل بدءاً من التخطيط ومروراً بمرحلة ما قبل الإنتاج ووصولاً إلى الإنتاج. ويرتكز هذا الحل على جدار عرض بتقنية LED من طراز VERONA من سوني، بتباعد بين مراكز البكسلات يبلغ 1.5 ملم، وهو أكبر تركيب من نوعه على مستوى العالم وأول شاشة VERONA بهذا التباعد في الشرق الأوسط. وتضم المنشأة مساحات مخصصة لتخطيط الإنتاج والعروض التوضيحية للتقنيات والاستكشاف العملي لآليات سير العمل.