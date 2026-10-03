منظمات دولية تبحث في أبوظبي مستقبل الأمن الغذائي العالمي 6 أكتوبر

يرسخ الأسبوع العالمي للغذاء 2026 مكانته كمنصة عالمية رائدة للحوار والتعاون في مجالات الغذاء والزراعة والاستدامة، من خلال استضافة نخبة من المنظمات والمبادرات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، ومجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للسياسات، إلى جانب عدد من الشركاء والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في حوار دولي يركز على مستقبل الأمن الغذائي والتحول في النظم الزراعية والغذائية.

ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء 2026 بتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وخلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، يجمع الحدث الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص والمستثمرين والباحثين ورواد الابتكار لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه منظومة الغذاء العالمية، واستعراض الحلول والسياسات والتقنيات القادرة على تسريع التحول نحو نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة وكفاءة.

وفي هذا الإطار، يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء ورشة عمل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) لدول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، والتي تجمع نخبة من الخبراء وصناع السياسات والمختصين لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتجاري بين المنطقتين، وتطوير الأطر الصحية والمؤسسية المرتبطة بصحة الحيوان، ودعم بناء سلاسل إمداد غذائية أكثر مرونة واستدامة، كما تسلط الورشة الضوء على أهمية التنسيق الدولي في التعامل مع التحديات الصحية العابرة للحدود وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

ويشهد الحدث استضافة برنامج «يلا فاست»، برنامج القيادة الشبابية الدولي التابع لـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يجمع نخبة من القيادات الشابة الواعدة من مختلف دول العالم بهدف تطوير مهارات القيادة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شبكات تعاون دولية، وتمكين الشباب من المساهمة في ابتكار حلول تدعم تطوير نظم غذائية أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وفي إطار دعم الحوار الإقليمي والدولي حول مستقبل الزراعة والغذاء، يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء أيضاً مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للسياسات، وهو منصة متخصصة للحوار حول السياسات الهادفة إلى تحويل النظم الزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

يُعقد البرنامج خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر، بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويجمع صناع السياسات والخبراء وممثلي الشباب والباحثين والمبتكرين وشركاء التمويل وممثلي القطاع الخاص، لتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه النظم الزراعية والغذائية في المنطقة. كما ستتناول النقاشات دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإشراك الشباب، ومسارات التمويل والاستثمار في تسريع التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وتتكامل هذه المبادرات الدولية مع البرنامج الشامل للأسبوع العالمي للغذاء، الذي يضم عدداً من الفعاليات والمنصات المتخصصة، من أبرزها القمة العالمية للأمن الغذائي، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية، ومجلس المزارعين، ومنتدى أبوظبي للعسل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا»، بما يوفر منصة متكاملة تجمع مختلف أطراف منظومة الغذاء العالمية لتبادل المعرفة واستشراف الفرص وبناء الشراكات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

ويعكس استقطاب هذه المنظمات والمبادرات الدولية المكانة المتنامية التي يحظى بها الأسبوع العالمي للغذاء بوصفه منصة عالمية للحوار والتعاون متعدد الأطراف، ومركزاً يجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمستثمرين وصناع القرار للعمل معاً على تطوير حلول عملية تدعم الأمن الغذائي وتسهم في بناء نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة ومرونة للأجيال القادمة.