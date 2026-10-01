طفرة إنشائية واستثمارية تتواصل في المشاريع الكبيرة

اكتمال فلل العرض النموذجية في مشروع «الطي هيلز» بالشارقة



يشهد قطاع التطوير العقاري في الشارقة طفرة إنشائية واستثمارية غير مسبوقة خلال عام 2026. يتجلى هذا عبر مواصلة إنجاز حزمة ضخمة من المشاريع السكنية والتجارية التي ترتكز على معايير الاستدامة والابتكار، حيث تتواصل أعمال إنجاز المشاريع الكبيرة في الإمارات محققة قفزات نوعية في سرعة الإنشاءات والإنجاز، بوتيرة سريعة.

وفي هذا الإطار، أعلنت «إيفا للفنادق والمنتجعات»، المطور لمشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، اكتمال فلل العرض النموذجية في المشروع، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أعمال التطوير، وتتيح للعملاء والمستثمرين التعرف بصورة مباشرة على التصاميم ومستويات التشطيبات ومكونات التجربة السكنية.

ويمتد «الطي هيلز» على مساحة تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، ويضم نحو 1,100 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، باستثمار إجمالي يصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، ضمن مخطط رئيسي يجمع بين المناطق السكنية والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية والترفيهية.

وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات»، إن اكتمال فلل العرض يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير «الطي هيلز»، موضحاً أن المشروع يستهدف تقديم مجتمع سكني متكامل يركز على جودة التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخصوصية والراحة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل التاون هاوس والفلل التوأم والفلل المستقلة والقصور، بتصاميم ومساحات متعددة تتراوح عموماً بين 3 و6 غرف نوم. وتتميز فلل العرض بالخطوط المعمارية المعاصرة والمساحات الداخلية الرحبة والإضاءة الطبيعية والانفتاح على المساحات الخارجية، إلى جانب التشطيبات والتفاصيل التي تعكس الهوية التصميمية للمشروع.

ويبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع عنصر «شارع الأحلام»، الذي يمتد عبر مداخل «الطي هيلز» المختلفة، ليشكل جزءاً من تجربة الوصول إلى المجتمع السكني. وصُمم الشارع ليعكس الهوية العمرانية للمشروع، ويوفر انتقالاً تدريجياً من البيئة المحيطة إلى المناطق السكنية، وصولاً إلى الوحدات الخاصة.

وتجمع الفلل بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال تصميم يركز على الإضاءة الطبيعية والحدائق والمناطق العائلية، مع الحفاظ على الخصوصية، وتوفير مرونة في استخدام المساحات بما يتناسب مع احتياجات الأسر.

ويستفيد «الطي هيلز» من موقعه بين الشارقة ودبي بالقرب من شارع الإمارات، ما يوفر اتصالاً بعدد من الوجهات الرئيسية في الإمارتين. ووفق بيانات المشروع، يقع على بعد نحو 5 دقائق من السيوح مول، و7 دقائق من مسجد الشارقة، و12 دقيقة من المدينة الجامعية في الشارقة، و15 دقيقة من مطار الشارقة الدولي، فيما يبعد نحو 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي.

ويتيح اكتمال فلل العرض للعملاء والمستثمرين زيارة الوحدات النموذجية والتعرف على تفاصيل التصميم والتشطيبات وتوزيع المساحات، بالتزامن مع مواصلة أعمال تطوير المراحل المختلفة للمشروع، الذي يمثل أحد المشاريع السكنية الجديدة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.