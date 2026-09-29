الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 7 أسابيع

ارتفع سعر الذهب ​قليلاً الثلاثاء بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى ‌له ​في أكثر من سبعة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4158.28 دولاراً للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى ⁠مستوى له منذ الخامس من أغسطس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 4190.10 دولاراً.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «أكتيف تريدز»: يبدو الارتفاع الطفيف الذي شهدناه اليوم بمثابة انتعاش بعد ‌موجة بيع حادة أمس، وليس تغييراً جوهرياً في توجهات السوق.

وانخفض سعر الذهب بنحو 4 % ليصل إلى أدنى مستوى له عند 4110.55 دولارات للأوقية الاثنين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ‌زيادة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، مثل ‌تقرير التوظيف من معهد «إيه.دي.بي» المقرر صدوره الأربعاء وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى تعليقات عدد ​من صناع السياسة النقدية ‌في مجلس الاحتياطي ​الاتحادي.

واستقرت أسعار النفط في ظل ⁠استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسارع التضخم من خلال زيادة التكاليف في شتى قطاعات الاقتصاد، ​ما قد ⁠يدفع البنوك المركزية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة. ويميل الذهب إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائداً.