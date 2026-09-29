النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات المنطقة

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع تركيز من المستثمرين ​على المخاوف المستمرة من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب حرب إيران، ‌وسط مؤشرات على ​تعافي صادرات الخام من المنطقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 1.86 % إلى 103.32 دولارات للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.65 دولاراً، بانخفاض 1.95 دولار أو 2.11 %. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية نحو 14 %، وغرب تكساس الوسيط 5.6 %.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه.سي.إم تريد»: تتشكل صورة أوضح عن ⁠ارتفاع أحجام صادرات النفط المغادرة لمنطقة الخليج، لكن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة لا يزال يعتمد على حلول بديلة مثل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. وهذه الأساليب أقل كفاءة وأعلى تكلفة من العمليات الاعتيادية، وهذا هو سبب استمرار ارتفاع أسعار الخام.

وأظهرت أرقام أولية صادرة عن شركة «كبلر» ‌للبيانات أن صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق ‌الأوسط ارتفعت في سبتمبر إلى 12.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى (لندن - وكالات)