نخلة جميرا تتصدر أعلى الصفقات العقارية في دبي

أكدت منصة «بروبرتي فايندر» أن دبي تتصدر الصفقات العقارية الأعلى قيمة في الإمارات خلال عام 2026 في جميع الفئات، الشقق والفلل والأراضي، ما يبرهن على سوق أصبحت الشريحة العليا فيه أكثر جذباً للشراء.

وذكرت المنصة في تقرير لها أن دبي تصدرت جميع الفئات، إذ تتراوح أعلى صفقات الشقق بين 60 و98 مليون درهم بقيادة نخلة جميرا، وتتراوح صفقات الفلل بين 70 و170 مليون درهم مع تصدر نخلة جميرا مجدداً. أما الأراضي، فتتراوح بين 70 مليون درهم و147.13 مليون درهم لأعلى صفقة مسجلة في جميرا، واللافت أن هذه الأرقام تأتي من عدة مجتمعات سكنية رئيسية، ولا تستند إلى صفقة استثنائية واحدة.

وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الشقق، تصدرت نخلة جميرا بصفقتين الأولى بقيمة 98 مليون درهم والثانية 82.44 مليون درهم، ثم ند الشبا بصفقة قيمتها 75 مليون درهم، ثم «ذا أواسيس من إعمار» 70 مليون درهم، ثم وسط مدينة دبي 60 مليون درهم.

وعلى مستوى الفلل، تصدرت نخلة جميرا مجدداً بصفقة قيمتها 170 مليون درهم، ثم تلال الإمارات 134 مليون درهم، ثم نخلة جبل علي 105 ملايين درهم، ثم جميرا 85 مليون درهم، ثم جزر جميرا 70 مليون درهم.

أما بالنسبة لقطع الأراضي، واصلت نخلة جميرا تصدرها بصفقة قيمتها 147.13 مليون درهم، ثم بوكدرة 84.18 مليون درهم، ثم البراري 75 مليون درهم، ثم «ذا أواسيس من إعمار» 70 مليون درهم، ثم تلال الإمارات 70 مليون درهم.