«فوربس»: 10 شركات إماراتية ضمن أفضل جهات التوظيف عالمياً

حجزت 10 شركات إماراتية مواقعها ضمن قائمة «أفضل جهات التوظيف في العالم 2026» الصادرة عن مجلة «فوربس» بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «ستاتيستا».

ولإعداد القائمة، أجرت «فوربس» و«ستاتيستا» استطلاعاً عبر الإنترنت شمل 900 شركة و300 ألف موظف في 52 دولة. وقيّم المشاركون مدى استعدادهم للتوصية بأصحاب العمل لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم، كما قيّموا الشركات وفق مجموعة من المعايير، من بينها مدى توفّر بيئة عمل داعمة، ومستوى الرواتب، وفرص التقدم الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، وفرص للتدريب على التقنيات الجديدة، وسمعة الشركة، إلى جانب عوامل أخرى.

وتُعد هذه المشاركة الإماراتية الواسعة لافتة، إذ توزعت الشركات العشر على قطاعات الطيران والتجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية والصناعة والعقارات، ما يبرز اتساع قاعدة الأعمال الإماراتية ذات الحضور العالمي.

وتصدرت «طيران الإمارات» الشركات الإماراتية، تلتها مجموعة ماجد الفطيم، ثم موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و«إي آند الإمارات». وضمت القائمة أيضاً بنك أبوظبي التجاري، وأرامكس، والإمارات العالمية للألمنيوم، وإعمار العقارية، وبنك المشرق.

عالمياً، حلّت شركة مايكروسوفت في المركز الأول، تلتها دلتا إيرلاينز ثانية، وفي المركز الثالث جاءت شوبيفاي، وكوستكو هولسيل رابعة، أما إنفيديا فحلت في المركز الخامس.