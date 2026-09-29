طلبات تتجاوز المليار دولار لصكوك «الكويت الدولي».. و«إيه إس بي كابيتال» تقود الإصدار للمرة الثانية

أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليارات دولار أمريكي، عن تعيينها مجدداً كمدير رئيس مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي الجديد لصكوك ذات الأولوية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وقد حظي هذا الإصدار بطلبات اكتتاب من المستثمرين تجاوزت مليار دولار أمريكي ما يزيد على ضعفي حجم الإصدار. وتم إدراج الصكوك، المصنفة بتصنيف ائتماني من درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

وشاركت (ASB Capital) في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، من بينها سيتي بنك وبنك ستاندرد تشارترد و(QNB Capital) والإمارات دبي الوطني كابيتال و(KFH Capital) وبنك بوبيان و(KIB Invest) ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة وبنك ABC والبنك العربي.

يمثل هذا التكليف ثاني تعيين لـ(ASB Capital) من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك لصكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2025. ويأتي هذا التكليف في إصدار صكوك ذات الأولوية غير مضمونة بعد أربعة تعيينات متتالية في إصدارات صكوك الفئة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوسع نطاق قدرات (ASB Capital) المثبتة ليشمل الأدوات ذات الأولوية غير مضمونة وأدوات الفئة الثانية، وأدوات الفئة الأولى الإضافية.

ويعزز التكليف المتكرر حضور (ASB Capital) في دولة الكويت، حيث شاركت في صفقات لأسواق رأس المال لصالح كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. كما يعكس ذلك التطور المستمر لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية للمجموعة مدعومةً بالميزانية العمومية وقدرات الخزانة لدى بنك السلام.

وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: «تمثل الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية الرائدة تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة. ويُظهر التكليف الثاني لـASB Capital من بنك الكويت الدولي اتساع نطاق المنصة التي نعمل على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل».

وأضاف هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital): «يسعدنا دعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتنا في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة. كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين».