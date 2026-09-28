تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.. ثنائية تضغط على «وول ستريت»

شهدت المؤشرات الرئيسية ‌في «وول ​ستريت» خلال تعاملات الاثنين انخفاضاً بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اقتراحاً إيرانياً لإنهاء الصراع، مما أدى إلى ارتفاع ‌حاد في أسعار النفط، الأمر ‌الذي أعاد إحياء المخاوف ‌من التضخم ودفع ‌عوائد سندات ‌الخزانة إلى الصعود. وتراجع مؤشر ​داو ‌جونز 0.51 %، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 0.58 %، ونزل مؤشر ‌ناسداك المجمع 0.65 %.

من جانب آخر، لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن عوضت مكاسب قوية لأسهم شركات ‌بناء المنازل ​في بريطانيا تأثير ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بنسبة 0.00 % عند 638.68 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا. وارتفع مؤشر كاك الفرنسي هامشياً بنسبة 0.01 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.10 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %.

وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما أعلنت الحكومة أنها ستؤكد في ميزانية الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد للقروض المدعومة بالملكية لمشتري المنازل لأول مرة، مما أعاد ‌إحياء الدعم لملكية المنازل والبناء السكني.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى ‌«إكس.تي.بي»: ستخفض الخطة مبلغ الدفعة الأولية ‌المطلوبة من 5% إلى 2.5 %، وهو ما من شأنه أن يساعد في إتاحة ​الفرصة للمشترين ذوي ‌الدخل المنخفض الذين يشترون ​عقاراً لأول مرة. وأضافت: تغيرت المعطيات بالنسبة ⁠لشركات التطوير العقاري في بريطانيا، وقد نشهد بداية سوق صاعدة جديدة لهذا القطاع.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية ⁠0.8 %، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2 % مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع. وتراجعت أسهم الشركات الصناعية الكبرى 0.4 % وأسهم شركات التكنولوجيا 0.2 %.

ولا تزال عائدات السندات ‌مرتفعة. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ​3.643 %، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2009. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إذ أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ​العام الجاري.

وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكي تعاملات الاثنين ​على انخفاض، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع ‌تراجع ​العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع مؤشر نيكي 0.73 % ليغلق عند 65877.62 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 4.5 % خلال ⁠الجلسات الخمس السابقة. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 % إلى 4112.00 نقطة.