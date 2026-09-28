«جولدمان ساكس»: إصدارات السندات عالية المخاطر تضغط على المستثمرين

بدأت موجة متزايدة من إصدارات سندات الشركات في سوق السندات مرتفعة العائد بالولايات المتحدة تضغط على المستثمرين، مع ارتفاع علاوات المخاطر إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر، وفقاً لـ«جولدمان ساكس».

وقالت «أماندا لينام»، كبيرة استراتيجيي الائتمان لدى البنك في تصريحات لوكالة «بلومبرج» اليوم الإثنين، إن السوق تستعد لموجة من صعوبة استيعاب الإصدارات الجديدة على نحو مماثل لما شهدته سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية في وقت سابق من الصيف.

ودفعت سلسلة من الإصدارات الضخمة للسندات عالية المخاطر، من بينها إصدار بقيمة 10 مليارات دولار من مجموعة «سوفت بنك»، إجمالي الإصدارات خلال سبتمبر إلى 38.51 مليار دولار، ليصبح الشهر الأكثر نشاطاً منذ بداية العام في سوق السندات مرتفعة العائد.

واتسعت الفروقات بين عوائد سندات الشركات عالية المخاطر وسندات الخزانة بمقدار 12 نقطة أساس إلى 294 نقطة أساس في ختام جلسة الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، وفق بيانات «بلومبرج».