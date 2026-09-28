«إم جي موتور» تحتفل ببيع 50000 سيارة في الإمارات

تحتفل شركة «إنتر إميريتس موتورز» بإنجاز بارز يتمثل في بيع 50000 سيارة منذ بدء عملياتها في مارس 2021. ويعكس هذا الرقم، الذي تحقق في أربع سنوات، الصعود السريع لعلامة «إم جي موتور» لتصبح خياراً مفضلاً في قطاع السيارات بدولة الإمارات، بفضل الاستراتيجية المركزة للشركة، والانضباط التشغيلي، والالتزام الثابت برضا العملاء.

ويروي النمو وراء هذا الرقم قصته الخاصة؛ فمن 3000 وحدة في عام 2021 إلى تسليم 13265 سيارة «إم جي» في عام 2025 وحده، سجلت الشركة نمواً بنسبة 340% خلال خمس سنوات، وهو مسار يعكس قوة علامة «إم جي» التجارية وقدرة الشركة على التوسع ضمن واحدة من أكثر أسواق السيارات تنافسية في المنطقة.

ويجسّد هذا الإنجاز أيضاً استثمار الشركة طويل الأمد في بناء علامة «إم جي» التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات. فإلى جانب مبيعات المركبات، استثمرت الشركة في منظومة قوية لخدمة العملاء، إذ تدير ستة صالات عرض وخمسة مراكز خدمة في مختلف أنحاء الدولة، يدعمها ما يقارب 300 من ممثلي خدمات ما بعد البيع، إلى جانب عمليات قوية لقطع الغيار الأصلية. وتضمن هذه الاستثمارات مجتمعة حصول العملاء على دعم موثوق وتجربة ملكية سلسة لفترة طويلة بعد اقتناء سيارتهم من «إم جي موتور».

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال هشام فاروق، المدير العام لشركة «إنتر إميريتس موتورز»: مثل الوصول إلى 50000 سيارة «إم جي» مباعة في أكثر من أربع سنوات لحظة فخر لكل فرد في «إنتر إميريتس موتورز». ويعكس هذا الإنجاز الصدى الحقيقي الذي تحظى به علامة إم جي هنا في دولة الإمارات، وتفاني فرقنا في جميع الأقسام. لقد بنينا شيئاً ذا مغزى، ولا زلنا في البداية.

وأضاف محمد الظهري، المدير الإداري لشركة «علي وأولاده للسيارات»: يأتي هذا الإنجاز نتيجة شراكة قوية، ورؤية مشتركة واضحة مع إم جي الشرق الأوسط، وتنفيذ منضبط عبر مختلف جوانب العمل. إن الأساس الذي أرسيناه، المتمثل في ثقة العملاء، والقدرة التشغيلية، والانتشار في السوق، يمنحنا كامل الثقة في النمو المقبل. وإذ نتطلع إلى المستقبل، ينصبّ تركيزنا على توسيع قاعدة عملاء إم جي من خلال طرح المزيد من المنتجات التي تجمع بين التقنية المتقدمة، والمزايا الشاملة، والقيمة الاستثنائية. ومع إضافة سيارات الطاقة الجديدة، إلى تشكيلتنا المتنامية، فإننا في موقع جيد يؤهلنا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع دعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل تنقل أكثر استدامة.