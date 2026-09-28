«باراماونت» تطرح سندات بـ 44.4 مليار دولار لشراء «وارنر»

تعقد شركة «باراماونت سكاي دانس» اجتماعات للمستثمرين عبر الإنترنت، الاثنين، بهدف طرح سندات بقيمة 44.4 مليار دولار، تشمل سندات مضمونة من الدرجة الأولى مقومة بالدولار، وأخرى مضمونة من الدرجة الثانية مقومة بالدولار واليورو، بهدف تمويل استحواذها على «وارنر برذرز ديسكفري».

ووفقاً لمصادر مطلعة، ستشمل المرحلة الأولى طرح سندات عالية المخاطر بقيمة 12.4 مليار دولار تتضمن شريحتين باليورو تستحقان بعد خمس وثماني سنوات، وثلاث شرائح من سندات الدولار تستحق بعد خمس وثماني وعشر سنوات. ويتجه العائد الاسترشادي على السندات الدولارية لأجل 10 سنوات إلى نحو 9% أو أعلى بقليل.

وذكر مصدر آخر أن بنك أوف أمريكا وسيتي غروب سيستضيفان هذه الاجتماعات. وقد يتبع ذلك طرح سندات بالدولار من ثماني شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين سنتين وأربعين سنة. وكانت الشركة قد بدأت الأسبوع الماضي تسويق قرض بقيمة 7.5 مليار دولار، وهو الجزء الأول من تمويل الديون الذي يُطرح في السوق.

ويترقب مستثمرو الائتمان هذه الصفقة الضخمة لباراماونت منذ أشهر. وكان من المتوقع في البداية إطلاق السندات والقروض في منتصف العام تقريباً، إلا أن الخطط أُلغيت بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة على الشركة في الولايات الأمريكية ونقابة الكتاب، قبل أن تتوصل إلى اتفاقيات لتسوية قضيتين الأسبوع الماضي، ما سمح بإتمام خطة الاستحواذ والتمويل.