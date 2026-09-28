سهم «إنفيديا» يرتفع 2.69 % متجهاً لثاني جلسة مكاسب

ارتفع سهم «إنفيديا» للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات الإثنين، بدعم من موافقة مجلس إدارة صانعة الرقائق المتقدمة على زيادة قياسية بقيمة 150 مليار دولار في برنامج إعادة الشراء.

وزاد السهم بنسبة 2.69% إلى 231.13 دولاراً معززاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 24%، لكنه لا يزال دون المستوى القياسي الذي سجله في 14 مايو الماضي عند 235.74 دولاراً.

وتلقى السهم دعماً إضافياً في أولى جلسات الأسبوع بعدما كشفت «إنفيديا» عن منصة جديدة طورتها بالتعاون مع «أنثروبيك» وشركات أخرى لوضع ضوابط على وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنعهم من الخروج عن بيئات الاحتواء.